Vicario al Napoli, l’affare si sblocca così: le ultime di SportMediaset

Guglielmo Vicario rappresenta una soluzione concreta per il Napoli nel ruolo di portiere, ma l’operazione si concretizza solo se si concretizza uno scenario.

Vicario e il Napoli: l’intreccio con la partenza di Milinkovic-Savic

Secondo quanto rivela ‘SportMediaset’ attraverso il giornalista Orazio Accomando, gli azzurri hanno avviato contatti con l’entourage dell’estremo difensore del Tottenham.

La situazione è legata direttamente alle uscite in porta: Milinkovic-Savic risulta l’indiziato principale a lasciare Napoli. L’estremo difensore friulano piace sia ai partenopei che alla Juventus, ma per entrambi i club serve liberare caselle in rosa e soprattutto gestire gli ingaggi in modo più sostenibile.

Vicario ha collezionato una buona esperienza con gli Spurs dopo il trasferimento in Inghilterra. La sua candidatura al Napoli rappresenta una soluzione di qualità nel ruolo, ma dipende completamente dalle mosse in uscita. Il serbo Milinkovic-Savic, arrivato dal Torino per quasi 21 milioni di euro, costituisce il principale candidato a partire e liberare spazio nel bilancio partenopeo per investire su un nuovo portiere di livello internazionale.

La Juventus monitora Vicario: lo scenario parallelo con Di Gregorio

Anche i bianconeri seguono il profilo dell’estremo difensore del Tottenham, ma la loro operazione dipende dall’uscita di Di Gregorio. Come riporta Accomando, la Juventus sta valutando Vicario insieme ad altre opzioni, tuttavia per accelerare i tempi serve prima risolvere la situazione in porta. Questo scenario parallelo crea una competizione concreta tra i due club italiani per lo stesso obiettivo.

La differenza sostanziale tra le due trattative risiede nei tempi e nelle priorità: il Napoli valuta Vicario in caso di addio di uno tra Milinkovic e Meret, mentre la Juventus lo monitora come alternativa insieme ad altri profili. Entrambe le società cercano di ottimizzare i costi e ringiovanire la rosa in difesa, fattori che rendono l’operazione Vicario funzionale solo se preceduta da movimenti in uscita significativi.