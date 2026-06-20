Allegri, spuntano bonus e dettagli importanti: il suo contratto con il Napoli

Massimiliano Allegri firma un accordo triennale con il Napoli, cancellando l’opzione biennale precedente. De Laurentiis trasforma l’intesa in un progetto stabile con ingaggio superiore ai 4 milioni annuali.
Allegri e il Napoli: da opzione a certezza triennale
La decisione di Aurelio De Laurentiis segna un cambio di rotta deciso. Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, il presidente ha scelto di abbandonare il vincolo biennale con opzione per offrire a Massimiliano Allegri un contratto garantito per tre stagioni. Non è una semplice conferma, ma una mossa che stabilizza il nuovo corso tecnico degli azzurri, basato sul continuare a lottare per le competizioni.
L’intervento del direttore sportivo Giovanni Manna risulta decisivo. Sostenitore convinto della ‘filosofia Allegriana‘, Manna ha spinto per la fumata bianca, convincendo il presidente a voltare pagina rispetto alle valutazioni precedenti, quando Vincenzo Italiano rappresentava l’alternativa principale. La scelta ricade su Allegri con determinazione.
Allegri-Napoli: i bonus legati a Champions e Scudetto
Sul tavolo dell’accordo figura un ingaggio da oltre 4 milioni di euro stagionali, arricchito da sostanziosi bonus. Le componenti variabili si legano al ritorno in Champions League e all’eventuale vittoria dello Scudetto. Una struttura contrattuale che offre incentivi concreti al tecnico per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.
Questo schema di compenso non è casuale. De Laurentiis blinda il progetto tecnico eliminando margini di manovra alternativi. Il contratto triennale garantito consegna al tecnico le chiavi di un programma a lungo termine, escludendo scenari di instabilità.
Allegri al Napoli: la stabilità come priorità
Quale messaggio invia De Laurentiis con questa manovra? Fiducia totale nel progetto e nella capacità di Allegri di far restare il Napoli ai vertici del campionato, oltre che compiere un percorso dignitoso in Champions League.
La trasformazione dell’accordo biennale in contratto triennale garantito rappresenta una dichiarazione di intenti. Con bonus legati a Champions e Scudetto, il Napoli mette in campo una struttura economica che premierà il raggiungimento degli obiettivi stagionali.