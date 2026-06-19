Rebus portieri, Allegri ha già preso una decisione: Napoli informato!

Vanja Milinkovic-Savic non è una certezza per il Napoli di Allegri. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, il tecnico livornese ha chiesto valutazioni approfondite sul portiere serbo e gradirebbe un profilo differente tra i pali.

Allegri e il portiere: nessuna posizione è scontata

L’arrivo di Allegri sulla panchina azzurra sta producendo un effetto immediato: nessun giocatore può considerarsi al riparo da scelte tecniche drastiche. Milinkovic-Savic, prelevato dal Torino un anno fa, si ritrova improvvisamente al centro di una valutazione critica. Come emerso dall’esperto di mercato su YouTube, il livornese non lo ritiene una certezza assoluta e ha già comunicato al club la necessità di esplorare alternative nel ruolo. Le riflessioni della società sono già avanzate, con diversi scenari in esame per la prossima stagione.

La decisione di mettere in discussione il portiere rappresenta un segnale chiaro sul metodo di lavoro del nuovo allenatore. Non esistono gerarchie blindate nel suo calcio. Chi non convince viene valutato senza sconti, indipendentemente dall’investimento economico fatto in precedenza. Per Milinkovic-Savic significa affrontare una vera concorrenza interna.

Milinkovic-Savic durante un’azione di gioco in campo

Cosa spinge Allegri a cercare un nuovo portiere?

Il tecnico ha esigenze tattiche precise che vanno oltre la semplice capacità di parare. Vuole un estremo difensore con caratteristiche specifiche per il suo progetto, qualcuno che magari offra maggiori garanzie nella distribuzione del gioco o nel comando dell’area. Milinkovic-Savic non soddisferebbe completamente questi criteri secondo la visione di Allegri.

Il club partenopeo dovrà decidere in tempi brevi se cedere il serbo o mantenerlo in rosa, anche come secondo. La soluzione del trasferimento comporterebbe risorse economiche da reinvestire e l’individuazione di un nuovo numero uno. Ogni opzione ha implicazioni diverse sul bilancio e sulla gestione dello spogliatoio. Allegri ha già chiarito cosa desidera: un profilo diverso, più funzionale al suo calcio.

L’effetto domino potrebbe coinvolgere altri portieri del campionato, con club che cercheranno di muoversi in parallelo.