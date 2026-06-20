Napoli, il big a un passo dall’addio: due club sono in pole

Vanja Milinkovic-Savic esce dai piani del Napoli dopo appena un anno. Il portiere serbo, arrivato per 20 milioni d’euro, ha già attirato l’attenzione di due club stranieri secondo quanto rivela Niccolò Schira.

Milinkovic-Savic non è più centrale: la cessione si avvicina

Il Napoli ha deciso di cambiare strada tra i pali e il portiere serbo diventa disponibile per il mercato. Non si tratta di una scelta improvvisa: la dirigenza partenopea ha valutato attentamente la situazione e ha deciso che Milinkovic-Savic non rappresenta il futuro del progetto tecnico azzurro.

La conferma arriva direttamente da Schira, che sottolinea come il classe 1997 possa effettivamente partire nella prossima sessione estiva.

Il portiere ha trovato spazi limitati e la concorrenza interna ha pesato sulla sua permanenza. Dopo dodici mesi, la strada tra il giocatore e il Napoli appare già ai titoli di coda. Allegri avrà voce decisiva sulla questione, ma il segnale dalla società è inequivocabile: non è più una priorità.

Due club esteri cercano Milinkovic-Savic: uno dall’Arabia Saudita

Le richieste di informazioni arrivano da due direzioni diverse. Un club europeo e una squadra saudita hanno già avanzato sondaggi per il portiere partenopeo. L’Arabia Saudita rappresenta un’opportunità economica considerevole, mentre l’interesse europeo mantiene aperta la possibilità di una permanenza nel calcio di primo livello. Le valutazioni inizieranno a breve, con il Napoli intenzionato a recuperare parte dell’investimento effettuato dodici mesi fa.

La finestra di mercato estiva offrirà al portiere la chance di trovare una nuova sistemazione. Milinkovic-Savic avrà scelta tra una destinazione prestigiosa in Europa oppure una proposta economicamente vantaggiosa dal Golfo. Il calciomercato Napoli si muove velocemente su questo fronte: la cessione del portiere serbo rappresenta una mossa attesa dalla dirigenza azzurra.