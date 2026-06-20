Napoli-Gila, l’affare ora può chiudersi: l’annuncio di Romano

Il nome di Mario Gila torna al centro delle strategie di mercato del Napoli. Nel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione del difensore spagnolo, spiegando come il club azzurro stia lavorando a una formula più flessibile per arrivare alla chiusura. Un’operazione che entra in una fase concreta, con la possibilità di inserire una contropartita tecnica per superare le ultime distanze e anticipare la concorrenza in vista della prossima stagione di Serie A.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe già da giorni una base d’accordo con Mario Gila. Il difensore spagnolo sarebbe stato individuato come profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato.

Una scelta maturata nel tempo, con valutazioni tecniche precise e un interesse costante da parte della dirigenza azzurra.

Nelle ultime 48 ore, come annunciato dall’esperto di mercato su YouTube, si sarebbe registrata un’evoluzione importante. Il Napoli avrebbe infatti aperto alla possibilità di inserire una contropartita tecnica nell’operazione.

Una mossa pensata per avvicinare le parti senza alterare gli equilibri economici dell’affare. Resta però un punto chiave: trovare una formula che soddisfi entrambe le società, senza creare svantaggi per il club azzurro. Il Napoli è vicino, ma manca questo tassello per chiudere definitivamente.

Romano ha sottolineato come il Napoli non voglia svendere l’operazione. Il motivo è legato anche alla situazione contrattuale del giocatore, che potrebbe diventare un’occasione a parametro zero il prossimo anno. Nonostante le alternative sul tavolo, il nome di Gila resta in cima alle preferenze della società, che lo considera un profilo perfetto per il sistema difensivo:

“Già da giorni il Napoli aveva una base d’accordo con il calciatore. Nelle ultime 48 ore gli azzurri hanno dato apertura per inserire una contropartita tecnica nell’affare. Bisogna vedere se le condizioni si incastrano: gli azzurri non vogliono andarci a perdere, in quanto lo spagnolo è in scadenza di contratto e può arrivare anche a zero l’anno prossimo. Anche se ci sono delle alternative, il Napoli vuole Gila: è considerato il difensore perfetto” – ha annunciato Romano.