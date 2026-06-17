Napoli, smentite le voci di addio: il big resterà ancora in azzurro con Allegri

Sam Beukema resta al Napoli. Il difensore olandese e il club azzurro escludono ogni possibile cessione nelle prossime sessioni di mercato, compresa la possibilità di uno scambio con Gila.

Beukema resta: il Napoli blocca ogni trattativa

Le voci di scambio si fermano qui. Si parlava della possibilità di inserire il centrale ex Bologna in un’operazione che avrebbe portato Mario Gila agli azzurri, ma il progetto con Beukema è ormai definito. Il difensore non figura sulla lista delle possibili partenze. L’intesa raggiunta direttamente con il giocatore cancella ogni ipotesi di negoziazione con altre squadre.

Beukema non ha sempre brillato nella sua prima stagione sotto la gestione Antonio Conte. Eppure il Napoli ha deciso di puntare ancora su di lui, confermando la fiducia totale nell’investimento dello scorso anno.

Beukema con la maglia del Napoli numero 31

Allegri e il nuovo ciclo azzurro

Cosa cambierà con l’arrivo di Massimiliano Allegri? Il difensore andrà regolarmente in ritiro e si metterà completamente a disposizione del nuovo allenatore. Non ci saranno valutazioni o aperture a cessioni eccetto circostanze straordinarie, Beukema farà parte di questo nuovo corso azzurro. Beukema avrà la possibilità di lavorare con Allegri in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di avere maggiore continuità di rendimento. La permanenza è blindata, le ambizioni del difensore si concentrano sul contribuire al progetto azzurro.