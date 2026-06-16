Calciomercato Napoli, la conferma di Romano: “Accordo totale con il giocatore”. Cosa manca ora

Mario Gila e il Napoli hanno raggiunto un’intesa totale sui termini contrattuali. Il difensore spagnolo della Lazio aspetta soltanto l’autorizzazione del presidente biancoceleste Claudio Lotito per completare il trasferimento.

Gila e il Napoli: l’accordo esiste, manca solo Lotito

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il dialogo tra gli azzurri e lo spagnolo ha raggiunto il suo stadio conclusivo. I dettagli dell’operazione sono stati fissati: le parti hanno trovato una soluzione comune sui compensi e sulla durata dell’impegno. Tuttavia, la trattativa rimane sospesa in attesa della decisione del numero uno della Lazio, che finora ha opposto un rifiuto categorico alla cessione del giocatore.

La Lazio ha sempre considerato Gila un elemento centrale del progetto difensivo. Lotito non ha mai mostrato aperture verso una partenza anticipata, creando un ostacolo che il Napoli dovrà superare nei prossimi giorni. La chiave della trattativa risiede nella volontà del presidente biancoceleste: senza il suo benestare, nessun accordo potrà concretizzarsi, indipendentemente dall’intesa già raggiunta tra il club partenopeo e il difensore.

Che cosa può sbloccano la situazione? La pressione del giocatore

L’unico scenario che potrebbe forzare la mano a Lotito è una richiesta esplicita di trasferimento da parte dello stesso Gila. Se il difensore spagnolo decidesse di comunicare formalmente il desiderio di lasciare la Lazio, il presidente potrebbe trovarsi costretto a riconsiderare la sua posizione, almeno per incassare una cifra significativa dalla cessione. Diversamente, la trattativa rischia di arenarsi ancora una volta.

Il Napoli ha mostrato interesse concreto nell’acquisire il centrale iberico e il quadro tattico della squadra partenopea sembra adatto al suo profilo. Tuttavia, gli azzurri non possono procedere senza il nullaosta della Lazio. La prossima settimana sarà decisiva per comprendere se Lotito deciderà di riconsiderare la sua linea o se Gila prenderà l’iniziativa. Nel calciomercato Napoli, questa operazione rappresenta uno dei dossier più complessi, dove l’accordo tecnico esiste ma la volontà amministrativa resta il vero blocco.