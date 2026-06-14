Allegri riapre la trattativa per l’ex Juve: può arrivare al Napoli a prezzo di saldo

Federico Chiesa vuole tornare in Serie A e il Liverpool lo cede a cifre ridotte: secondo Nicolò Schira il Napoli sta valutando l’esterno come rinforzo per il nuovo corso tattico di Allegri.

Chiesa e il Liverpool: la cessione a 10 milioni

L’avventura dell’attaccante in Inghilterra non ha mai acceso realmente e la nostalgia della Serie A diventa sempre più forte. I Reds chiedono 10 milioni di euro, ma come riporta Schira, “si potrebbe trattare a cifre più basse o ad un’operazione in prestito”. L’ipotesi di uno sconto significativo rende concretamente percorribile una trattativa con il Napoli.

Manna ha inserito Chiesa nel taccuino delle possibilità. Non è una priorità assoluta, tuttavia la versatilità offensiva dell’ex Fiorentina corrisponde a criteri tecnici che il nuovo allenatore potrebbe valorizzare. La situazione rimane aperta, dipendendo da quali esterni usciranno dalla rosa e da quante risorse verranno dedicate al reparto offensivo nella sessione estiva.

Chiesa preferisce la Juventus, ma il Napoli c’è

L’entourage del giocatore lo propone principalmente ai bianconeri. “Chiesa accetterebbe anche uno stipendio dimezzato con tre o quattro anni di contratto”, secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato. La Juventus però ha altre priorità e non accelera per il suo ritorno. Questo spazio tattico consente al Napoli di muoversi, anche se la preferenza dichiarata dell’esterno rimane Torino.

Gli azzurri dispongono già di diverse soluzioni sulle fasce. Lo spazio per Chiesa dipenderà dalle uscite: chi lascerà Napoli determinerà se c’è realmente posto per un profilo come l’ex Liverpool. La competizione con la Juventus non è diretta al momento, ma potrebbe diventarlo se i bianconeri cambiassero strategia a giugno. Per il calciomercato del Napoli questa rimane una carta da tenere in mano, non un obiettivo primario.