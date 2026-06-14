Napoli, svelato il budget per il mercato estivo: la strategia

Giovanni Manna dispone di un budget tra i 70 e gli 80 milioni di euro per il mercato estivo del Napoli, secondo Il Mattino. La strategia è attendista: evitare rincari iniziali e colpire quando i prezzi scenderanno.

Gila: la Lazio alza il muro, ma Manna non molla

Mario Gila rimane l’obiettivo principale in difesa. Gli azzurri hanno già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore per un contratto quinquennale, ma la distanza economica con la Lazio blocca tutto.

Il club biancoceleste mantiene una valutazione alta e il nuovo tecnico Gennaro Gattuso vuole verificare personalmente le qualità del difensore spagnolo prima di liberarlo. Manna non forza i tempi: sa che a luglio inoltrato le posizioni si ammorbidiranno.

Mario Gila, difensore della Lazio, durante una partita in maglia azzurra

Anguissa e Lukaku: valutazioni in corso, addii possibili

Sul fronte delle partenze, secondo il quotidiano, gli agenti di Anguissa hanno chiesto formalmente al Napoli quale sia la valutazione del centrocampista. Questo segnale suggerisce che il camerunese potrebbe lasciare Napoli, con club europei già interessati. Più complessa la situazione Lukaku: i rapporti solidi tra Aurelio De Laurentiis e Federico Pastorello, agente dell’attaccante, potrebbero facilitare una cessione se arrivassero offerte concrete e remunerative.

La prudenza di Manna non è cautela sterile, ma calcolo tattico. Con 70-80 milioni da investire, il direttore sportivo preferisce attendere agosto per comprare a prezzi inferiori piuttosto che subire i rialzi di giugno.

Allegri avrà una rosa costruita su misura per il suo calcio, non una raccolta affrettata di nomi prestigiosi. Il calciomercato del Napoli si muove secondo una logica di sostenibilità economica e valutativa, lontano dalle fiammate estive che caratterizzavano altre epoche.