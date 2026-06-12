Napoli, salta l’arrivo del primo obiettivo? Trattativa bloccata e spunta un’alternativa

Mario Gila resta alla Lazio dopo l’intervento di Gattuso. Il difensore spagnolo aveva già detto sì al Napoli, ma l’allenatore biancoceleste lo ha convinto a rimanere nel progetto tecnico laziale, complicando i piani di Giovanni Manna.

Gila e la scelta della Lazio: Gattuso convince il centrale

La trattativa tra il Napoli e Mario Gila si arena sul più bello. Il centrale, autore di prestazioni positive nella scorsa stagione con la maglia laziale, aveva già manifestato apertura verso il trasferimento in azzurro. Aurelio De Laurentiis e lo stesso Manna lo ritenevano il profilo ideale per rinforzare la difesa partenopea, ma l’intervento di Gattuso ha cambiato lo scenario.

L’allenatore della Lazio ha parlato direttamente con Gila, facendogli comprendere il suo ruolo centrale nel progetto futuro del club biancoceleste. La priorità di Manna resta l’acquisto di almeno un difensore centrale, considerata la necessità di migliorare una retroguardia che nella scorsa stagione non ha offerto garanzie sufficienti. Tuttavia, il club capitolino non intende cederlo se non per una cifra particolarmente importante, creando un’impasse sulla trattativa.

Gatti diventa l’alternativa concreta per il Napoli

Di fronte al blocco su Gila, il direttore sportivo napoletano sposta l’attenzione su Federico Gatti. Il difensore della Juventus rappresenta un’opportunità diversa: la possibilità di giocare la Champions League con una squadra vice campione d’Italia potrebbe attrarlo più del progetto bianconero, impegnato nell’Europa League.

Quale il vantaggio competitivo per il Napoli? La qualificazione alla massima competizione europea rappresenta un elemento di attrazione rispetto ai bianconeri. Gatti conosce il calcio italiano e ha già dimostrato il suo valore in Serie A. Manna valuta questa strada come più concreta rispetto al ballottaggio con la Lazio su Gila, dove Gattuso ha già messo il suo peso nella trattativa.

La difesa del Napoli ha bisogno di rinforzi strutturali. La scorsa stagione ha evidenziato fragilità che non possono essere ignorate in vista della prossima annata agonistica. Manna ha due strade concrete: insistere su Gila con un’offerta economica superiore, oppure accelerare concretamente su Gatti, dove la Juventus potrebbe essere disponibile al dialogo considerando il cambio di priorità tecnica con l’arrivo di Allegri in panchina.