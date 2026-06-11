Mercato Napoli, l’affare con la Juventus si può fare: apertura alla cessione

Federico Gatti nel mirino del Napoli: gli azzurri hanno sondato il difensore della Juventus, che valuta il cartellino attorno ai 30 milioni di euro e apre concretamente alla cessione.

Gatti, il Napoli e la Roma: chi la spunta

La rivoluzione in corso alla Juventus con l’addio di Damien Comolli crea spazi inattesi sul mercato. Come rivela SportMediaset, Federico Gatti è stato contattato sia dal Napoli che dalla Roma, con i bianconeri che non oppongono resistenza al trasferimento. La valutazione fissata dalla Continassa non scende sotto i 30 milioni: una cifra importante, ma accessibile per club con ambizioni europee. Gli azzurri hanno già avviato i contatti e rappresentano una destinazione credibile per il difensore, che potrebbe trovare continuità di gioco più facilmente rispetto al progetto juventino.

Gatti alla Juventus: perché la cessione conviene

Qual è il motivo della disponibilità bianconera? La Juventus sta ricalibrando l’intera rosa e il cambio nella dirigenza accelera le valutazioni su ogni elemento. Gatti, pur essendo un buon difensore, non rappresenta un intoccabile nel nuovo progetto tecnico che la società sta disegnando. I 30 milioni incassati permetterebbero rinforzi mirati in altri reparti.

Il Napoli potrebbe sfruttare questa apertura per rafforzare il reparto arretrato con un profilo già rodato nel campionato italiano, evitando i rischi di un adattamento estero. La ricerca di un centrale difensivo rientra nei piani di rafforzamento della squadra. Gatti rappresenta un’occasione concreta, non una semplice suggestione di mercato. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe accelerare, con la Roma come ostacolo principale da superare nella corsa al difensore bianconero.