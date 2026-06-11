Napoli, primo colpo vicinissimo: accordo totale con il giocatore

Mario Gila e il Napoli hanno trovato l’intesa contrattuale: quinquennale da 2,6 milioni netti annui, il doppio dello stipendio laziale.

Gila-Napoli: accordo raggiunto sul contratto

Come rivela Il Mattino, il difensore spagnolo ha sottoscritto un’intesa con il club partenopeo che lo legherà fino al 2031. L’ingaggio proposto dagli azzurri raddoppia quanto percepisce attualmente alla Lazio. La trattativa per il trasferimento definitivo resta complicata: Lotito continua a chiedere 30 milioni, una cifra ritenuta spropositata dal Napoli. Sul cartellino di Gila grava inoltre il 50% su una futura rivendita, diritto appartenente al Real Madrid.

L’accordo tra il calciatore e De Laurentiis rappresenta un primo passo concreto. Gila ha deciso di sposare il progetto partenopeo, accettando le condizioni economiche proposte. Resta ora da definire la questione più spinosa: a quale prezzo la Lazio cederà il giocatore.

Lazio-Napoli: lo stallo sui 30 milioni

Perché Lotito non può aspettare troppo a lungo? Perché Gila a questo punto sa già dove andrà, ha sottoscritto un contratto con il Napoli e la sua concentrazione in biancoceleste diminuirà inevitabilmente. Un calciatore scontento e distratto rappresenta un rischio gestionale che la Lazio non può permettersi di mantenere a lungo. La soluzione passa attraverso una revisione delle pretese economiche del presidente laziale.

Il Napoli ha costruito una strategia prudente: accordo contrattuale blindato con il giocatore, pressione indiretta sulla Lazio attraverso l’insoddisfazione di Gila. Adesso gli azzurri possono permettersi di attendere, sapendo che il tempo gioca a loro favore. La cifra richiesta dalla Lazio rimane il vero nodo da sciogliere, con il club partenopeo intenzionato a non superare una determinata soglia di investimento per il difensore spagnolo.

Nei prossimi giorni la negoziazione entrerà nella fase decisiva. La Lazio dovrà scendere dalle sue richieste iniziali oppure rischiare di tenere in organico un giocatore con la testa già altrove. Il Napoli, forte dell’accordo già firmato con Gila, procede con calma verso la fumata bianca definitiva nel calciomercato estivo. Nel frattempo, il Napoli valuta alternative difensive per non restare scoperto in caso di ulteriori complicazioni.