Napoli, deciso il budget per il calciomercato: De Laurentiis l’ha comunicato ad Allegri

Aurelio De Laurentiis ha stanziato il budget per Massimiliano Allegri. Il presidente azzurro ha già definito la cifra per l’estate al netto delle eventuali cessioni.

Allegri: la cifra concreta per costruire il nuovo Napoli

Come rivela Il Mattino, la mossa di De Laurentiis risponde a una strategia precisa. L’importo destinato al mercato estivo non è casuale: rappresenta il margine di manovra per interventi mirati senza stravolgimenti totali. La fascia tra 50 e 80 milioni consente al nuovo tecnico di operare con selettività e non per emergenza.

Il Napoli ha già identificato quattro profili prioritari: portiere, difensore centrale, terzino destro e centrocampista. Ma prima di sborsare denaro fresco, il club farà una valutazione approfondita dei ritorni dai prestiti. Lorenzo Lucca torna dal Nottingham senza essere stato riscattato. Noa Lang rientra dal Galatasaray. Allegri avrà il compito di rilanciare questi elementi e trasformarli nei “primi acquisti” della stagione senza ulteriori esborsi. Una scelta intelligente: riduce i costi operativi e affida al tecnico la responsabilità di estrarre valore da chi era stato già investito.

Priorità di mercato: cosa serve davvero al Napoli

Quale profilo manca più urgentemente? La difesa è il reparto dove gli azzurri necessitano di rinforzi immediati. Un terzino destro di livello internazionale e un portiere affidabile rappresentano i capitoli da chiudere con priorità. Lo stesso per il difensore centrale, con Gila che sembra il primo nome in chiusura. Il centrocampista completa il poker ma non con la stessa urgenza. Allegri dovrà dosare gli investimenti in base alle opportunità di mercato e alle uscite che si concretizzeranno.

La strategia di De Laurentiis rivela una gestione conservatrice ma consapevole. Non è uno stanziamento illimitato, bensì un perimetro definito che costringe il nuovo allenatore a scelte oculate. In estate il Napoli avrà tra 50 e 80 milioni per costruire una squadra competitiva, con l’obbligo di valorizzare il patrimonio interno prima di ricorrere al mercato esterno.