Napoli, novità Allegri: “Valuterà questi tre esuberi” poi filtra l’idea sulla rosa

Folorunsho torna a Napoli dopo la salvezza con il Cagliari e Allegri lo valuterà in ritiro come riportato da Sky Sport. Il centrocampista rientra tra gli esuberi che il tecnico toscano analizzerà prima di decidere il suo futuro.

Allegri e la rivalutazione: Folorunsho non è l’unico

Massimiliano Allegri ha ricevuto da Giovanni Manna una rosa che il direttore sportivo ritiene già molto competitiva. Durante le conversazioni tra i due, emerge una strategia chiara: non cedere subito i calciatori in esubero, ma osservarli nel ritiro estivo. Folorunsho, che ha contribuito alla permanenza in Serie A del Cagliari nella stagione appena conclusa, rappresenta il caso principale. Insieme a lui, rientreranno dai prestiti anche Lang e Lucca, mandati via da Conte forse per questioni tattiche o di compatibilità progettuale.

La rivalutazione nel ritiro non è una pratica inusuale. Allegri ha già dimostrato in passato di saper cambiare prospettiva su giocatori inizialmente ritenuti marginali. I tre calciatori in questione avranno l’occasione di dimostrare se possono entrare nei piani del nuovo tecnico oppure se la loro partenza rimane inevitabile.

Manna e Allegri: la corsia destra come priorità assoluta

Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport, l’assenza di qualità sulla destra rappresenta il vero buco da colmare. Manna e Allegri hanno concordato su questo punto specifico: gli azzurri hanno bisogno di rinforzi mirati in quella zona del campo. Non si tratta di rivoluzione generale, ma di interventi chirurgici su posizioni precise.

L’ottimismo dei due sulla rosa complessiva è evidente. Marchetti ha sottolineato come entrambi siano convinti che, con qualche acquisto ben calibrato, il Napoli possa competere sia in Serie A che nelle competizioni europee. La gestione dei calciatori in esubero diventa quindi funzionale a questo progetto: chi non rientra negli schemi tattici di Allegri deve partire per fare spazio a profili più consoni.

Il futuro di Lang e Lucca: cosa cambia con Allegri

Cosa cambierà per Lang e Lucca rispetto all’era Conte? Allegri ha una visione tattica differente rispetto al suo predecessore. Entrambi i giocatori avranno la possibilità di mettersi in mostra durante il ritiro, ma le loro chance di restare dipenderanno dalle scelte che faranno durante gli allenamenti. Se Allegri non li ritiene funzionali al suo progetto, la cessione sarà comunque inevitabile. La rivalutazione non è una garanzia di permanenza, ma semplicemente un’opportunità.

Il mercato del Napoli prende forma attorno a questa logica: trattenere chi è funzionale, liberarsi di chi non lo è, e investire dove mancano competenze. Folorunsho, Lang e Lucca conosceranno il loro destino solo dopo il ritiro, quando Allegri avrà avuto modo di osservarli in campo con continuità.