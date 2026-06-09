Allegri vuole monitorare quattro calciatori a Dimaro: loro futuro non scontato

Sono tanti i calciatori sotto esame durante il ritiro di Dimaro. Allegri valuterà alcuni colpi che non hanno reso al meglio e, altri, che torneranno dal loro prestito annuale.

Allegri pronto per Dimaro: i nomi da seguire

Il ritiro di Dimaro diventa il primo vero test per Massimiliano Allegri con il Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, tre rientri dai prestiti riceveranno attenzione particolare durante la preparazione estiva: Lorenzo Lucca, Jens Cajuste, Jesper Lindstrom e poi Antonio Vergara. Non si tratta di una semplice valutazione tecnica, ma di una selezione naturale che determinerà chi resterà nel progetto e chi finirà sul mercato.

La rosa a disposizione del tecnico livornese conta tantissimi elementi tra prima squadra e calciatori in rientro. Una numerosità che costringe a scelte drastiche. Lindstrom, tornato dopo l’esperienza in prestito, dovrà convincere sul campo di meritare spazio nella squadra. Lucca rappresenta un profilo offensivo interessante dal punto di vista fisico, con caratteristiche aeree marcate, ma anche lui dovrà dimostrare di poter competere al livello richiesto, dopo i primi mesi molto deludenti. Cajuste e Vergara completano il quadro dei sorvegliati speciali.

Una rosa extralarge che richiede tagli decisi

Allegri eredita una situazione complessa. La vastità della rosa non è un vantaggio, anzi rappresenta un ostacolo da risolvere rapidamente. Il ritiro del 17 luglio non sarà soltanto preparazione atletica, ma una vera audizione collettiva dove ogni movimento, ogni prestazione in allenamento peserà sulle decisioni finali. Chi non convincerà dovrà partire, perché il Napoli non può permettersi di mantenere elementi in bilico.

Lindstrom e Lucca in particolare si giocano una carta importante. Acquistati con aspettative significative, non ha ancora trovato continuità e stabilità. Il ritiro rappresenta un’occasione per azzerare il contatore e ricominciare.

Lorenzo Lucca in azione con la maglia del Napoli

Futuro in bilico: si deciderà tutto a Dimaro

Dal 17 luglio le gerarchie inizieranno a definirsi. Le amichevoli pre-campionato faranno da banco di prova definitivo. Allegri avrà diverse settimane per capire se questi calciatori sono utili al suo sistema di gioco.

La preparazione estiva sarà molto importante per il tecnico che, prima di tutto, dovrà conoscere i suoi nuovi calciatori.