Tutti vogliono Vergara, triplo assalto: c’è anche un club di Premier. La cifra chiesta dal Napoli

Antonio Vergara attira tre pretendenti di lusso: Bournemouth dalla Premier League, Atalanta e Lazio hanno già sondato il terreno per il napoletano classe 2003.

Vergara: il Napoli chiede 30 milioni, niente sconti

La valutazione è netta e non negoziabile. Il club azzurro ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro per il giovane attaccante, un muro che rappresenta il valore reale del ragazzo di Frattamaggiore dopo una stagione di esplosione offensiva. Chi vuole Vergara conosce il costo: non ci sono margini di trattativa, solo una linea ferma tracciata dalla società. Il Napoli non intende regalarsi nulla, nemmeno a squadre blasonate.

Le prestazioni di Vergara hanno generato interesse concreto. Ha segnato in campionato, in Coppa Italia e persino in Champions League, dimostrando di sapersi muovere in contesti ad altissimo livello. Bournemouth ha già mosso i primi passi, forte della qualificazione in Europa League conquistata in Premier League. Ma la concorrenza interna italiana è agguerrita: l’Atalanta di Sarri rappresenta una piazza dove crescere in un progetto europeo, mentre la Lazio offre spazi e visibilità nella capitale.

Il dilemma di Vergara: restare o cercare continuità

Quale scenario lo attrae davvero? Il ragazzo è tifoso azzurro, leale al Napoli, ma vuole il suo spazio e continuità di minutaggio. La Premier League con il Bournemouth garantisce una vetrina internazionale. L’Atalanta sotto Sarri rappresenta un progetto tattico ambizioso con europeo incluso. La Lazio offre una piazza storica dove emergere senza ombre ingombranti.

Ieri Vergara ha pubblicato un lungo ringraziamento sui social per la stagione trascorsa in azzurro, un gesto che non chiude la porta al Napoli ma apre gli occhi al mercato. Il messaggio è duplice: gratitudine per quello che ha imparato, consapevolezza che il prossimo capitolo potrebbe scriversi altrove. La prossima sessione estiva dirà se il ragazzo accetterà una delle tre proposte o se resterà ancora al centro del progetto partenopeo con una nuova sfida interna.

Il mercato estivo trasformerà questa situazione in decisioni concrete. Vergara a 30 milioni rappresenta un’occasione che le tre squadre valuteranno con serietà, ma solo chi farà un’offerta all’altezza della richiesta del Napoli potrà sedersi al tavolo delle trattative per il calciomercato Napoli.