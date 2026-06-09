Mercato Napoli, il retroscena: “Allegri frena una cessione voluta da De Laurentiis!”. Di chi si tratta

Antonio Vergara divide Napoli e Como: il club vuole cederlo a 30 milioni, ma Allegri lo considera un profilo da costruire nel progetto azzurro.

Vergara: il Como offre, il Napoli spinge alla cessione

Come rivela Il Mattino, la società ha deciso di sacrificare il centrocampista nel mercato estivo. Il Como, reduce dal primo storico accesso in Champions League, ha individuato in Vergara il sostituto ideale per Nico Paz, in rotta verso il ritorno al Real Madrid. Fabregas ha scelto il ragazzo di Frattaminore come profilo centrale per il progetto lariano. La valutazione fissata è di 30 milioni di euro, cifra che il club partenopeo ritiene adeguata per una cessione che incasserebbe liquidità importante.

Vergara stesso ha manifestato apertura al trasferimento. L’opportunità di giocare in Champions League rappresenta un’attrazione concreta per il giovane centrocampista, che potrebbe trovare spazi maggiori in un progetto europeo. La volontà del giocatore e del Como converge verso una soluzione rapida della trattativa.

Allegri blocca tutto: Vergara non si tocca

Il veto arriva da Massimiliano Allegri. L’allenatore neo-designato del Napoli considera Vergara un asset fondamentale per il futuro. Vede in lui un profilo giovane e talentuoso su cui costruire la squadra che verrà. Allegri lo valuta sia come mezzala che come trequartista, ruoli nei quali riconosce potenziale offensivo significativo. Il tecnico livornese non intende rinunciare a un ragazzo che, nel suo progetto, rappresenta una risorsa tattica concreta e non negoziabile.

Qual è lo scenario più probabile? La decisione finale resta nelle mani di Allegri. Il Napoli ha aperto alla cessione e il Como persiste con l’offerta, ma l’allenatore non autorizza la partenza. Questo scontro interno determinerà il destino di Vergara: o il club arretra dalla volontà di venderlo, oppure Allegri dovrà cedere sulla questione durante la prossima sessione di calciomercato.

Nel frattempo, il Como continua a monitorare la situazione. Se Allegri non dovesse cambiare posizione, i lariani cercheranno alternative. Per Napoli e Vergara, giugno 2026 segna il momento di chiarezza su quale strada intraprendere nel calciomercato Napoli dei prossimi mesi.