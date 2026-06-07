Allegri al Napoli, arriva il pronostico di Vieri: “Ecco dove finirà in classifica”

Christian Vieri rilancia il Napoli nella corsa allo scudetto: secondo l’ex attaccante, gli azzurri e l’Inter si contenderanno il titolo nella prossima stagione, con le altre big in difficoltà.

Vieri: Napoli e Inter dominano il campionato

La visione di Vieri sulla prossima stagione è netta. Napoli e Inter sono le due squadre destinate a lottare per lo scudetto, mentre Milan e Juventus rimangono indietro. L’ex numero 9 della Nazionale ha analizzato le carte in tavola: gli azzurri hanno una società solida, una rosa competitiva e il progetto tecnico giusto per competere al massimo livello. I nerazzurri, dal canto loro, rappresentano sempre la squadra da battere, anche se secondo Vieri avrebbero potuto fare meglio in Champions League nella stagione appena conclusa.

La società partenopea ha costruito una base solida negli ultimi anni. Con una gestione oculata e scelte di mercato intelligenti, il Napoli dispone degli elementi necessari per ambire al titolo. Vieri non ha dubbi:

“Il Napoli è ben messo. Ha una società sana, grandissimi giocatori”.

Allegri e la stagione al Milan: la provocazione di Vieri

Sul lavoro di Massimiliano Allegri al Milan, Vieri esprime un giudizio provocatorio. L’allenatore toscano ha ereditato una squadra che l’anno precedente era arrivata ottava, trasformandola in una formazione competitiva. Eppure il risultato non è stato quello sperato. Per Vieri, il problema non risiede nella tattica o nella preparazione, bensì nella materia prima a disposizione.

Cosa distingue una squadra vincente da una che non vince? Secondo Vieri, servono i giocatori giusti, soprattutto un grande centravanti.

“La verità è una: se non hai un grande centravanti non vinci. Cosa può fare l’allenatore? Dovrebbe avere la bacchetta magica”.

Il ragionamento di Vieri tocca un punto cruciale del calcio moderno. Pioli, Fonseca, Conceicao e poi Allegri hanno tutti trovato ostacoli simili al Milan. La responsabilità finale ricade sui calciatori che scendono in campo.

“Servono i giocatori. E servono con personalità”.

Ha concluso Vieri, sintetizzando una verità che va al di là delle scelte tattiche.

Lo scenario per il Napoli e l’Inter

Il Napoli entra nella prossima stagione con le credenziali giuste per competere. La gestione societaria, la continuità del progetto e la qualità della rosa rappresentano i presupposti fondamentali. L’Inter rimane comunque la squadra da battere, ma i partenopei hanno tutti gli elementi per rendere la corsa scudetto una vera battaglia. Con Allegri alla guida del Napoli, secondo Vieri, lo scenario è quello di una sfida diretta tra le due squadre, mentre le altre big restano a distanza significativa.