Napoli, svolta nel mercato in uscita: “30 milioni per l’ok sulla cessione”. Allegri chiamerà un big

Massimiliano Allegri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli, ma prima dovrà sciogliere il contratto con il Milan. La società azzurra guidata da Aurelio De Laurentiis punta a chiudere velocemente la trattativa, creando entusiasmo tra i tifosi. Contestualmente, il mercato in uscita entra nel vivo: per Lucca è stata fissata una soglia minima di 30 milioni per eventuali cessioni, mentre Allegri pianifica di contattare direttamente i calciatori chiave della rosa per motivarli in vista della nuova stagione.

Allegri prende contatto con la squadra

Secondo Il Mattino, la prima telefonata di Allegri sarà per Stanislav Lobotka.

“Se Conte era un martello, lui vuole conquistare la squadra dello scudetto e del secondo posto con i metodi opposti”

Lobotka ha un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028, e Allegri vuole assicurarsi che il centrocampista slovacco sia contento di restare e motivato per la nuova stagione.

Il mercato in uscita: Lucca e le cifre chiave

Il Napoli ha deciso di fissare il prezzo di 30 milioni per cedere Lucca.

“Se dovesse arrivare un’offerta da 30 milioni, lo darebbe volentieri via. Altrimenti si punterà al suo recupero”

cifra rappresenta una chiave importante per finanziare eventuali nuovi acquisti e bilanciare la rosa, soprattutto considerando le operazioni che riguardano De Bruyne, Lukaku e Anguissa.

Strategie estive e attenzione ai top player

La dirigenza partenopea sta monitorando attentamente i segnali dei giocatori di punta. Kevin De Bruyne, ad esempio, ha segnato nell’amichevole del Belgio contro la Tunisia, inviando messaggi che non sono passati inosservati alla società. Il Napoli vuole gestire con equilibrio le trattative, assicurando continuità tecnica e motivazionale per la squadra.

L’obiettivo è chiaro: mantenere stabilità nella rosa, rafforzare la squadra dove necessario e assicurarsi che la stagione 2026/27 parta con le migliori condizioni possibili per competere su tutti i fronti.