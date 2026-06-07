Lavezzi sicuro: “Allegri sa come si vince. Zeballos? Vi dico la mia. Consiglio un calciatore al Napoli”

Ezequiel Lavezzi è tornato a parlare del calcio italiano con spunti interessanti sul futuro del Napoli e della Serie A. Intervistato a pochi giorni dall’inizio del Mondiale, Lavezzi ha elogiato Max Allegri, commentato la situazione di Dani Ceballos e suggerito un talento che secondo lui potrebbe fare la differenza per gli azzurri. Le sue dichiarazioni gettano luce sul presente e sulle possibili strategie della squadra partenopea, mantenendo vivo l’interesse dei tifosi in vista della prossima stagione.

Allegri e la leadership al Napoli

Secondo Lavezzi, Allegri è pronto a guidare qualsiasi squadra con esperienza e metodo.

“Max è un grandissimo e farà bene a Napoli. Sa come arrivare al successo. La famosa pallonata di tanti anni fa? Cose di campo, finì lì. C’è sempre stato rispetto tra noi.

Ceballos e Almada: valutazioni sul mercato

Sulla questione Zeballos, accostato al Napoli, Lavezzi è chiaro:

“È un esterno molto forte, anhe se ha avuto diversi infortuni. Mi piace. Salta l’uomo facilmente e oggi ce ne sono pochi di elementi così. Ha dribbling ed è veloce. Lo vedrei bene al Napoli”.

Infine un consiglio su un nome argentino da portare in Serie A: