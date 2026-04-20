Post Conte, la rivelazione non lascia dubbi: “Chi sarebbe l’allenatore del Napoli”

Massimo Giletti, intervenuto in diretta a “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha detto la sua sul futuro di Conte e sul possibile allenatore del Napoli nella prossima stagione. A sua detta, il tecnico potrebbe restare ma, in caso di addio, il nuovo tecnico azzurro sarebbe Enzo Maresca.
Giletti lancia l’indiscrezione: “Maresca per il post Conte”
Nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, Massimo Giletti ha commentato cosa potrebbe succedere in merito al futuro di Antonio Conte:
“Al momento non ho informazioni su un addio per Conte, ma Maresca potrebbe essere un allenatore molto interessante. Dissi Sarri, anticipai Conte e semmai dico Maresca in caso di possibile addio di Conte”.
Secondo il giornalista (noto tifoso della Juventus), Maresca è quindi il nome in prima linea qualora Conte decidesse di lasciare il Napoli. A sua detta, comunque, l’allenatore non si farà tentare dall’idea di tornare ct della Nazionale:
“Futuro in Nazionale? De Laurentiis dice ‘decidiamo adesso’, ma penso che per la Nazionale è presto”.
La possibile idea di De Laurentiis
Giletti è stato stuzzicato anche in merito ad un possibile ritorno di Sarri al Napoli, possibilità in cui non crede:
“Sarri era un opzione per il passato ma difficilmente De Laurentiis prende qualcuno che è andato via cosi. Dico ancora il nome di Maresca per il post Conte”.
Lo scenario disegnato dal giornalista vede quindi Conte pronto a restare sulla panchina azzurra come opzione prioritaria, ma con un Maresca dietro l’angolo come possibile “paracadute”. I rumors di mercato sembrano dargli ragione, anche se al momento parliamo comunque solo di suggestioni.