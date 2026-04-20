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Post Conte, la rivelazione non lascia dubbi: “Chi sarebbe l’allenatore del Napoli”

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Post Conte, la rivelazione non lascia dubbi: “Chi sarebbe l’allenatore del Napoli”
Antonio Conte in panchina. Foto: ANSA
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante una partita allo stadio

Massimo Giletti, intervenuto in diretta a “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha detto la sua sul futuro di Conte e sul possibile allenatore del Napoli nella prossima stagione. A sua detta, il tecnico potrebbe restare ma, in caso di addio, il nuovo tecnico azzurro sarebbe Enzo Maresca.

Giletti lancia l’indiscrezione: “Maresca per il post Conte”

Nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, Massimo Giletti ha commentato cosa potrebbe succedere in merito al futuro di Antonio Conte:

“Al momento non ho informazioni su un addio per Conte, ma Maresca potrebbe essere un allenatore molto interessante. Dissi Sarri, anticipai Conte e semmai dico Maresca in caso di possibile addio di Conte”.

Enzo Maresca in panchina durante una partita di calcio
Enzo Maresca in panchina. Foto: ANSA

Secondo il giornalista (noto tifoso della Juventus), Maresca è quindi il nome in prima linea qualora Conte decidesse di lasciare il Napoli. A sua detta, comunque, l’allenatore non si farà tentare dall’idea di tornare ct della Nazionale:

“Futuro in Nazionale? De Laurentiis dice ‘decidiamo adesso’, ma penso che per la Nazionale è presto”.

La possibile idea di De Laurentiis

Giletti è stato stuzzicato anche in merito ad un possibile ritorno di Sarri al Napoli, possibilità in cui non crede:

“Sarri era un opzione per il passato ma difficilmente De Laurentiis prende qualcuno che è andato via cosi. Dico ancora il nome di Maresca per il post Conte”.

Lo scenario disegnato dal giornalista vede quindi Conte pronto a restare sulla panchina azzurra come opzione prioritaria, ma con un Maresca dietro l’angolo come possibile “paracadute”. I rumors di mercato sembrano dargli ragione, anche se al momento parliamo comunque solo di suggestioni.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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