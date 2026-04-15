Napoli, toto-nomi se Conte dice addio: può tornare anche un ex! Le ultimissime

Con il pareggio di Parma gli entusiasmi per questo finale di stagione si spengono in casa Napoli. La dirigenza, difatti, è già al lavoro per pianificare quella che sarà la prossima annata calcistica. De Laurentiis, in particolare, non vuole avere sorprese al termine della stagione e inizia a valutare ogni scenario: ecco i quattro nomi per il post Conte, nel caso in cui le strade tra l’ex allenatore della Juve e il club azzurro dovessero separarsi.

Napoli, i nomi per il post Conte: i preferiti

Il numero uno del club azzurro non vuole farsi trovare impreparato, anche per questo potrebbero esserci novità sull’incontro previsto per la fine della stagione. Antonio Conte ha ancora un terzo anno di contratto, ma nel calcio le sorprese sono dietro l’angolo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, sul tavolo della dirigenza azzurra ci sono ben quattro nomi per il post Conte. Maresca è molto più di una suggestione e un serio candidato, Gasperini nel caso in cui non trovasse una quadra per rimanere a Roma, Grosso come nome emergente e addirittura un clamoroso ritorno di Sarri sulla panchina azzurra.

Quattro nomi sicuramente di alto livello, ma le intenzioni del club sono quelle di continuare il percorso iniziato due anni fa con l’allenatore salentino. Come avvenuto lo scorso anno, anche questa volta ci sarà bisogno di un incontro per capire le intenzioni di entrambe le parti e solo allora si prenderà la decisone finale.