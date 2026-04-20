Conte cambia il Napoli: rivoluzione tattica per il rush finale, sarà lui la chiave

Antonio Conte abbandona il sistema dei Fab Four: il quartetto con McTominay e De Bruyne non rende più come prima, Alisson Santos è finito ai margini e una rivoluzione tattica è già in corso.

Conte e la crisi offensiva: i numeri raccontano il fallimento

Contro la Lazio non è stata solo una sconfitta, ma la certificazione di un progetto tattico arrivato ai minimi. La formula con McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund non sembra funzionare e i dati lo confermano senza appelli: zero tiri in fase offensiva, creazione di pericoli drasticamente ridotta, sviluppo del gioco frammentario. Contro Cagliari, Milan e Parma il quadro era già chiaro. Conte lo ha visto e ha deciso di intervenire.

Scott McTominay soffre una posizione che lo snatura. L’inglese ama guardare la porta, giostrare da mezzala e colpire negli agguati, ma da trequartista vaga spesso spalle alla porta o inutilmente largo a sinistra. Non è un dettaglio tattico, è la ragione principale del crollo offensivo. De Bruyne, dal canto suo, attraversa una fase di imprecisione anomala dopo i mesi di stop. La coppia mediana Anguissa-Lobotka regge la difesa, ma il baricentro del gioco è saltato.

Alisson Santos: l’assente che manca più di tutti

Mentre McTominay soffre, Alisson Santos è rimasto ai margini. Questo sembra essere l’errore più grave in questa fase. Il brasiliano, in quella posizione di trequartista, rende al massimo e soprattutto è l’unico a dare brio e imprevedibilità.Da solo ha tirato 5 volte e ha preso anche un palo. Non sono numeri casuali: sono la prova che esiste un’alternativa concreta.

Politano e Hojlund hanno trascinato il Napoli grazie alla qualità individuale, non al sistema tattico. Una difesa a tre o a quattro non risolve il problema se continua a mancare il collegamento tra linee. Alisson lo crea e la scelta di escludere il brasiliano è stata discutibile, con i risultati che lo hanno confermato.

La rivoluzione tattica inizia dalla Lazio

Conte prepara una svolta radicale. L’idea è semplice: fatta eccezione per Politano e Alisson, il percorso tattico dei Fab Four sembra essere già giunto al capolinea. La prossima sfida richiede coraggio tattico.

Inserire Alisson al posto di McTominay (che può cambiare posizione) non è una semplice rotazione, ma il riconoscimento di un errore. Il Napoli ha bisogno di imprevedibilità offensiva, di giocatori che puntino l’uomo e creino superiorità numerica. Senza questi elementi, anche una difesa perfetta non basta.