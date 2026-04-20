Conte-Napoli, la reazione dopo il disastro Lazio: succederà a Castel Volturno

Dopo la sconfitta 0-2 contro la Lazio, Antonio Conte affronterà la squadra a Castel Volturno con tutta la durezza che caratterizza il suo metodo. Il tecnico leccese non accetta mai le sconfitte e oggi farà sentire il peso della prestazione deludente.

Conte e il rifiuto della sconfitta come quella contro la Lazio: il confronto a Castel Volturno

Antonio Conte arriva a questo incontro con la rabbia di chi ha visto il Napoli completamente assente. Secondo ‘La Repubblica’, “per natura rinnega la sconfitta” e oggi, quando incontrerà il gruppo al centro sportivo, farà capire che una prestazione simile non è accettabile.

Non è il risultato in sé a bruciare, ma il modo in cui è arrivato: gli azzurri non sono mai stati in partita, incapaci di reagire e nemmeno di tentare un tiro nello specchio della porta.

Questa è una debacle che va oltre il punteggio. I giocatori hanno rinnegato completamente i principi del pensiero contiano, quello che predica impegno totale, dignità e sudore fino all’ultimo secondo. Contro la Lazio niente di tutto questo è apparso in campo.

Il metodo Conte: dignità e lotta, elementi mancati contro i biancocelesti

Conte distingue tra perdere e come si perde. Si può subire una sconfitta, ma la si deve affrontare dando la sensazione di aver lasciato tutto in campo. Contro la Lazio, invece, il Napoli ha fatto il contrario: ha consegnato una prestazione svuotata di intensità e personalità. Per un allenatore come Conte, abituato a costruire mentalità vincente attraverso l’atteggiamento, è un tradimento dei valori fondamentali.

Il confronto di oggi a Castel Volturno avrà perciò toni diretti. La squadra deve capire che una prestazione del genere non rappresenta il livello minimo accettabile. Il Napoli ha le qualità per competere, ma le deve mettere in campo con il giusto atteggiamento.

Quello che arriva nelle prossime ore sarà il momento cruciale per misurare la reazione del gruppo. Se i giocatori accettano la critica e rispondono in campo, la stagione può ancora trovare una direzione. Se invece la sconfitta contro la Lazio rimane un episodio isolato di scarico mentale, allora il Napoli avrà davvero un problema di carattere che va oltre la tattica e la tecnica individuale.