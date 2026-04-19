Napoli, il top lascerà a fine stagione: “Futuro delineato”

Kevin De Bruyne lascerà il Napoli dopo due stagioni: il belga esce dalla rotazione azzurra e il suo addio è ormai certo, nonostante il contratto in scadenza nel 2027.

De Bruyne fuori dal progetto: Conte lo esclude dalla rotazione

Il centrocampista belga non è più parte dei piani tattici di Antonio Conte. La sostituzione contemporanea di De Bruyne e Anguissa nel corso della partita rappresenta il segnale definitivo di una frattura ormai irreversibile. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, la permanenza del calciatore al Napoli è da considerarsi conclusa, indipendentemente dal tempo rimanente sul contratto.

De Bruyne ha attraversato due anni intensi in azzurro, ma il suo ruolo nelle gerarchie della squadra si è progressivamente ridotto. Conte ha deciso di puntare su altre soluzioni a centrocampo nel secondo tempo, relegando il belga in panchina. La scelta tecnica è netta e non ammette repliche. Il giocatore rappresentava una risorsa importante, ma evidentemente non rientra più negli equilibri che l’allenatore intende costruire per il prosieguo della stagione.

Le destinazioni americane: De Bruyne verso la MLS?

Quali scenari attendono il centrocampista belga? Le sirene americane si fanno insistenti, soprattutto nel post-Mondiale. I club della Major League Soccer rappresentano una destinazione concreta per un giocatore della sua esperienza, dove potrebbe trovare spazi e protagonismo diversi rispetto alla situazione attuale in Europa. L’appeal del campionato nordamericano cresce ogni anno, attirando calciatori di spessore che cercano una nuova sfida lontano dai riflettori europei.

De Bruyne possiede ancora un anno di contratto con il Napoli, ma questo vincolo rappresenta un ostacolo superabile attraverso una rescissione concordata. La volontà della società partenopea di liberarsi dell’ingaggio potrebbe facilitare una soluzione rapida. Il belga avrà diverse opzioni sul mercato: dalla MLS ai campionati minori europei, fino a eventuali ritorni in patria o in altri contesti competitivi.

Napoli, non andrà via solo KDB

De Bruyne non è l’unico a salutare. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, l’esclusione del belga rientra in un processo più ampio di ridefinizione della rosa. I cosiddetti “fab four” che hanno caratterizzato le ultime stagioni azzurre stanno progressivamente abbandonando il progetto. Il rinnovamento è radicale e inevitabile.

Conte ha una visione precisa della squadra che intende costruire. Gli spazi per i calciatori che non rientrano in questa idea tattica si riducono drasticamente. De Bruyne, nonostante il suo valore tecnico indiscusso, non trova posto in questa nuova gerarchia. L’estate porterà ulteriori movimenti in uscita, con il Napoli intenzionato a alleggerire il monte ingaggi e ridisegnare completamente il centrocampo e le fasce.

La partenza di De Bruyne dal Napoli non è più una possibilità, ma una certezza. Entro il prossimo calciomercato estivo, il belga lascerà il club partenopeo in cerca di una nuova soluzione che gli consenta di ritrovare continuità e spazi. Le destinazioni americane rimangono le più probabili, anche se il mercato europeo potrebbe ancora offrire opportunità interessanti per il calciomercato Napoli nei prossimi mesi.