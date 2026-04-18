Spalletti medita lo scippo al Napoli: due stelle azzurre finiscono nel mirino della Juve

Luciano Spalletti ha già identificato i due centrocampisti che vuole alla Juventus: Stanislav Lobotka ed Frank Anguissa, secondo quanto rivela Tuttosport. Il tecnico toscano punta a portare a Torino due profili che conosce perfettamente dai tempi del Napoli.

Lobotka alla Juventus: la clausola da 25 milioni blocca tutto

Il vero sogno di Spalletti è riallanare Stanislav Lobotka. Il regista slovacco ha un contratto con il Napoli fino al 2027, con opzione di rinnovo fino al 2028. Nel suo accordo è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma con un vincolo cruciale: è valida solo per club stranieri. La Juventus, essendo italiana, non può utilizzarla. Dovrà trattare direttamente con il Napoli per strappare il giocatore, una strada che comporta negoziazioni complicate e probabilmente cifre superiori alla clausola stessa.

Anguissa e il rinnovo in stallo: la Juventus fiuta l’occasione

C’è però anche un secondo nome sulla lista che gioca nel Napoli ed è Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense ha contratto fino al 2027, ma il rinnovo con il Napoli è bloccato. Le trattative tra le parti non hanno finora raggiunto un accordo e la situazione rimane in stallo. Questo vuoto negoziale rappresenta un’apertura per la Juventus, che potrebbe inserirsi qualora il dialogo tra Anguissa e il club partenopeo non si sbloccasse nei prossimi mesi.

Spalletti lo ha allenato e lo ritiene perfetto per il centrocampo che intende costruire a Torino. A differenza di Lobotka, Anguissa non ha clausole rescissorie che proteggono il Napoli: una differenza non secondaria nelle trattative. Se il rinnovo continua a stagnare, il giocatore potrebbe iniziare a valutare alternative, e la Juventus sarebbe pronta a cogliere questa opportunità.

Rischio “tradimento” più concreto per Anguissa

Anguissa rappresenta il profilo più accessibile per la Juventus. Il mancato rinnovo crea una leva negoziale che la Juventus non ha con Lobotka, protetto dalla clausola e da un contratto ancora solido. Tuttavia, il Napoli potrebbe decidere di trovare un accordo con Anguissa prima che la situazione sfugga di mano.

Nei prossimi mesi, il mercato del Napoli e le scelte di mercato della Juventus dimostreranno se il tecnico toscano riuscirà effettivamente a pescare in casa azzurra, o se rimarrà una semplice volontà destinata a scontrarsi con la realtà economica e contrattuale. Nel frattempo, Conte riproporrà Anguissa e Lobotka in mediana nella prossima sfida contro la Lazio.