Verso Napoli-Lazio, Conte vuole dare continuità: si va verso una decisione netta

Conte ripropone i Fab Four dal primo minuto contro la Lazio: Anguissa e Lobotka in mediana, McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund domani alle 18. Alisson Santos dovrebbe dunque accomodarsi ancora in panchina.

I Fab Four ancora insieme: la strategia di Conte non cambia

Antonio Conte non rinuncia alla soluzione che ha già provato in precedenza. Contro la Lazio, gli azzurri potrebbero scendere in campo con il medesimo assetto tattico che vede i quattro centrocampisti schierati insieme dal primo minuto. Anguissa affiancherà Lobotka in mediana, mentre McTominay e De Bruyne completeranno il quadrilatero offensivo alle spalle dell’attaccante Hojlund. Una formazione che privilegia il controllo del gioco e la densità nel mezzo campo, caratteristiche fondamentali contro una squadra come quella biancoceleste.

La continuità tattica rappresenta una scelta consapevole dell’allenatore partenopeo. Ripetere lo stesso modulo significa consolidare gli automatismi tra i componenti di questa mediana, evitando esperimenti che potrebbero destabilizzare equilibri già trovati. Hojlund completa il reparto offensivo con la sua mobilità, elemento essenziale per una squadra che costruisce il gioco dal basso e preferisce soluzioni di possesso palla prolungato. I dubbi verranno sciolti stesso domani, ma Conte potrebbe affidarsi ai suoi ‘fedelissimi’ ancora una volta.

Alisson Santos in panchina: il ruolo di cambio nel secondo tempo

Alisson Santos dovrebbe partire ancora dalla panchina, subentrando molto probabilmente nel corso della ripresa. Almeno questo è quanto raccolto da Sky Sport, secondo cui il tecnico azzurro vorrebbe utilizzare ancora il brasiliano in corsa d’opera, sfruttando la sua vivacità contro una squadra già stanca. La scelta di escludere il brasiliano dalla formazione iniziale non rappresenta una bocciatura, bensì una gestione oculata delle risorse disponibili.

La panchina per Alisson Santos consente all’allenatore di disporre di una soluzione offensiva già rodata nel corso della gara, qualora il Napoli necessitasse di modifiche nel sistema di gioco. Una strategia che non esclude il giocatore, ma lo inserisce in un contesto dove il suo intervento può risultare determinante a partita in corso, quando le logiche difensive avversarie si saranno cristallizzate.

Undici titolari tra continuità e coesione

Secondo Sky Sport, la formazione ufficiale del Napoli prevede Milinkovic-Savic tra i pali, difesa composta da Beukema, Buongiorno e Olivera, con Politano e Spinazzola sugli esterni. La conferma dell’assetto consolidato nelle ultime gare rappresenta il tentativo di Conte di mantenere equilibrio e coesione di gruppo. Nessuna sorpresa rispetto alle attese, nessun cambio strutturale che possa creare incertezze.

La sfida contro la Lazio sarà il banco di prova definitivo per questa configurazione tattica del Napoli. Repetere la medesima formazione significa fidarsi della capacità dei Fab Four di gestire il centrocampo e creare superiorità numerica nelle zone nevralgiche del campo. Hojlund avrà il compito di finalizzare le opportunità create da questa mediana a quattro, mentre la difesa dovrà mantenere la solidità dimostrata nelle ultime uscite ufficiali. Una sfida cruciale per la lotta Champions.