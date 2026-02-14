Home ->

“Non faccio polemiche”, Gasperini pizzica Conte: risposta a sorpresa

Gasperini arrabbiato durante una partita della Roma

L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Napoli. Il tecnico giallorosso ha anche risposto ad una domanda in merito alle recenti polemiche di Antonio Conte in merito alle troppe partite in calendario, pizzicando l’allenatore del Napoli.

Gasperini punge Conte: le sue parole

Gasperini, nella sua conferenza stampa, si è voluto tirato fuori da ogni tentativo di polemica in merito alle troppe partite, non schierandosi con quanto detto dal collega e avversario di domani Conte:

“Calendario intasato? Io non faccio polemiche, rispetto le indicazioni e le opinioni di tutti. Per mia esperienza posso dirvi che giocare in coppa mi ha aiutato. Poi sì, c’è il rischio infortuni, dato che la stragrande maggioranza di questi avviene in partita e non in allenamento. Personalmente però mi ha sempre aiutato giocare, specialmente all’estero. Preferirei sempre fare le coppe, a maggior ragione la Champions League”.

