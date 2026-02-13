Napoli, mossa a sorpresa della Roma: il piano di Gasperini

Manca sempre meno alla sfida di domenica sera tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Gian Piero Gasperini. Un big match fondamentale per la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League delle due squadre. L’allenatore salentino ritrova qualche pedina mentre l’ex tecnico dell’Atalanta ha in mente una mossa per sorprendere il Napoli: pronto il tridente.

Napoli – Roma, Gasperini sorprende: la sua mossa

Il Napoli di Antonio Conte e pronto a ritrovare due pedine fondamentali per il big match di domenica sera. McTominay e Matteo Politano, difatti, dovrebbero farcela per la gara di fondamentale importanza. Dopo l’uscita in Coppa Italia, gli azzurri devono assolutamente rientrare nei primi 4 posti in campionato.

Come riportato da Il Corriere di Roma, Gasperini è pronto a giocarsi le sue carte. Il tecnico giallorosso ha le idee ben chiare, e salvo ricadute degli ultimi minuti, dovrebbe schierare dal 1′ il tridente pesante con Dybala e Soulè alle spalle del nuovo acquisto Malen.