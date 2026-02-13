“Torna titolare!”: Napoli-Roma, spunta la decisione di Conte

Eliminazione amara in Coppa Italia per il Napoli di Antonio Conte. Ora, gli azzurri devono concentrarsi sul campionato e centrare quanto meno la qualificazione alla prossima Champions League. Contro la Roma, l’allenatore salentino potrebbe ritrovare qualche pezzo: Matteo Politano è pronto a riprendersi il posto da titolare.
Napoli, Politano scalpita: dal 1′ con la Roma?
In casa Napoli, gli infortuni, ormai, sono il tema quotidiano dall’inizio della stagione. Tanti, anzi troppi gli infortuni che hanno colpito la squadra campione d’Italia, che ora conta di recuperare delle pedine per questo rush finale di campionato, l’ultima competizione rimasta ai partenopei.
McTominay sembra essere in ripresa, ma come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anche Matteo Politano ha completamento smaltito l’infortunio. Antonio Conte sembra voler optare per un rientro da titolare già nel big match contro la Roma di Gian Piero Gasperini.
Dopo circa un mese, l’ex Sassuolo è pronto a riprendersi una maglia dal 1′. Nella giornata di ieri, l’esterno ha preso parte al test amichevole contro l’Ischia dando ottime risposte. Il tecnico azzurro, quindi, è pronto a ritrovare uno degli uomini più utilizzati in queste due stagioni al Napoli.