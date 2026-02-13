Napoli – Roma, buone notizie per Conte: le ultime su McTominay

Archiviata l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas, per il Napoli è tempo di tornare a pensare al campionato. Domenica sera ad attendere gli azzurri sarà la Roma di Gian Piero Gasperini per il big match del Maradona: Scott McTominay verso il pieno recupero per la sfida contro i giallorossi.
Napoli, McTominay recupera per la Roma? Le condizioni
Uscito alla fine del primo tempo nella sfida contro il Genoa di De Rossi, Scott McTominay non è sembrato per niente in condizioni ottimali nel match contro il Grifone. L’accumulo di partite, ovviamente, ha portato al limite anche un atleta indistruttibile come lo scozzese.
Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, l’ex Manchester United dovrebbe recuperare in extremis per la sfida Champions contro la Roma. C’è grande fiducia da parte dello staff per il suo recupero: ci sono ancora tre giorni per riprendere le giuste energie e scendere in campo all 20.45 di domenica.
Intanto, prosegue il quotidiano, il centrocampista azzurro non ha preso parte all’amichevole contro l’Ischia per evitare rischi inutili. Non bisogna forzare il rientro, soprattutto per un test fatto in settimana, ma si respira aria positiva intorno ad un suo totale recupero.