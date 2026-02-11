Conte esplode di rabbia per il mancato rosso a Ramon: le frasi urlate a Manganiello e Ayroldi – FOTO

Un Antonio Conte infuriato quello che le telecamere di SportMediaset hanno colto durante la sfida tra Napoli e Como di Coppa Italia. Il tecnico dei partenopei ha perso la pazienza dopo la mancata espulsione di Ramon all’inizio del secondo tempo, dopo un fallo al limite dell’area di rigore su Rasmus Hojlund.

Conte furioso con Manganiello: cosa ha urlato in campo

Attraverso le immagini di SportMediaset è stato possibile ricostruire gli attimi concitati a inizio ripresa nella sfida del Maradona, quando l’arbitro Manganiello ha deciso di non estrarre il secondo cartellino giallo nei confronti di Jacobo Ramon. Il difensore del Como, già ammonito per un altro fallo al limite nel primo tempo, è stato graziato. Subito dopo Fabregas ha scelto di sostituirlo.

Una decisione che ha tremendamente condizionato la partita, che sarebbe stata giocata in 11 contro 10 per quasi un tempo intero. Da lì la rabbia di Conte, che si è sfogato con Manganiello. Prima la rabbia per il mancato rosso nel primo tempo:

“Non l’ha dato! Ma vai almeno a vedere no?! Testa di ca**o! Vai almeno a vedere ca**o!”

Poi lo sfogo con il quarto uomo Ayroldi:

“Almeno la va a vedere, poi se non c’è non dà il rosso. Ma che ca**o. Al VAR questo qui lo controlla e poi lo chiama. Manganiello! A due metri stanno!”.

La rabbia prosegue anche per il secondo episodio, ancora più grave, con la mancata doppia ammonizione netta:

“Devi ammonire!!! Perché non deve ammonire?? Ci state massacrando! Ci state massacrando!”