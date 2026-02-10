Napoli-Como, espulsione mancata per Ramon? L’episodio fa discutere

Il primo tempo di Napoli-Como si chiude con un risultato a sorpresa e con una protesta che accende il dibattito. Al Maradona gli azzurri vanno all’intervallo sotto 0-1, ma a far discutere è soprattutto un episodio avvenuto nei minuti finali della prima frazione. Un intervento di Jacobo Ramon su Rasmus Hojlund, lanciato verso la porta difesa da Butez, ha scatenato le proteste del Napoli. Per arbitro e VAR, però, non ci sono gli estremi per il cartellino rosso.

L’episodio che scatena le proteste del Napoli

Il momento chiave arriva poco prima dell’intervallo. Rasmus Hojlund parte in progressione al limite dell’area, con lo spazio per puntare la porta del Como. Jacobo Ramon interviene in maniera irruenta e ferma l’azione. Dal campo la decisione è immediata, solo fallo, nessuna espulsione.

Gli azzurri protestano con forza, convinti che si tratti di un intervento da ultimo uomo. L’azione viene rapidamente analizzata anche dalla sala VAR, ma la valutazione resta invariata. L’arbitro lascia correre, confermando la scelta iniziale tra i fischi del pubblico del Maradona.

La valutazione di arbitro e VAR

Secondo la lettura arbitrale, non ci sarebbero tutti i criteri per configurare una chiara occasione da gol. La posizione del pallone, la distanza dalla porta e la possibile copertura difensiva vengono considerate elementi decisivi per evitare il rosso diretto.

Una scelta che divide tifosi e addetti ai lavori. Il Napoli recrimina perché l’episodio arriva in un momento delicato della gara, con la squadra già sotto nel punteggio e alla ricerca di una svolta emotiva prima dell’intervallo.