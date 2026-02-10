Napoli-Como, azzurri eliminati ai rigori: decisivo Butez su Lobotka

Il Napoli viene eliminato dalla Coppa Italia ai quarti di finale contro il Como. Decisivi i calci di rigore, con Butez che neutralizza l’ottavo tiro dal dischetto, quello di Lobotka, portando la squadra di Fabregas in semifinale contro l’Inter. Non mancano le proteste per gli azzurri, per una mancata espulsione di Ramon ad inizio ripresa.
Napoli-Como: il racconto della gara
Poche emozioni davvero degne di nota nella prima parte del match, con la sfida che si sblocca poco dopo la mezz’ora su calcio di rigore. Olivera commette fallo su Smolcic e dal dischetto si presenta Baturina, che non sbaglia nonostante Milinkovic indovini il lato. Sul finire del primo tempo e ad inizio ripresa, fa discutere un doppio intervento di Ramon su Hojlund al limite dell’area. Solo giallo per l’arbitro Manganiello, che scatena le proteste di Conte.
Sempre ad inizio secondo tempo è Vergara a trovare la rete del pareggio, su una splendida imbucata di Hojlund. Poco dopo l’ora di gioco, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Nico Paz salva sulla linea un colpo di testa di Rrahmani. Sul finire della gara, buona chance per Vojvoda, dove si oppone Milinkovic. Si va dunque ai calci di rigore.
Dal dischetto sono due gli errori nella prima sequenza da cinque: quelli di Lukaku e Perrone. Il belga calcia fuori, mentre il centrocampista si fa neutralizzare da Milinkovic-Savic. L’eroe della serata, però, diventa Butez, che all’ottavo tiro dal dischetto, neutralizza Lobotka con una super parata, mandando il Como in semifinale contro l’Inter.