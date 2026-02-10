Genoa, comunicato a sorpresa sul rigore dato al Napoli: messaggio agli arbitri

Il Genoa ha diramato pochi minuti fa un comunicato di risposta agli arbitri in merito al rigore concesso al Napoli nel finale della gara di sabato per un pestone di Cornet su Vergara. Il penalty è stato definito non corretto dai vertici arbitrali a Open Var su Dazn e a queste considerazioni il club rossoblù risponde con un comunicato volto a chiudere le polemiche.

Il club applaude la chiara considerazione del rigore come non corretta:

Il Genoa considera queste considerazioni come un buon segno per il futuro del campionato e un miglioramento degli arbitri, evidenziando l’intenzione del club di non alzare polveroni in merito all’episodio in questione:

“Riteniamo che il confronto costante e costruttivo attraverso i canali ufficiali dedicati rimangano gli strumenti più idonei con cui rappresentare il nostro club e contribuire a una sempre maggiore coerenza e precisione, per quanto attenga alle direzioni di gara e nel rispetto di chiare e uniformi linee guida arbitrali. Nel pieno della competizione per il raggiungimento degli obiettivi stagionali, il Genoa intende continuare a fornire un apporto tangibile per affermare i più elevati ideali e canoni dello sport. Il riconoscimento di una difformità di giudizio offre l’occasione per ribadire l’impegno dei nostri tesserati, a mantenere un comportamento adeguato e favorire un clima improntato alla serenità e cordialità nei rapporti“.