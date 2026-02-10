Genoa-Napoli, sentenza netta a Open Var sui due rigori: parole a sorpresa

Ha scatenato infinite polemiche il rigore concesso al Napoli nel finale della partita contro il Genoa per il pestone di Cornet su Vergara. Su Dazn è arrivato il commento ufficiale dei vertici arbitrali tramite il collaboratore CAN Dino Tommasi a Open Var: per i metri arbitrali non si trattava di un calcio di rigore da fischiare.
Rigore Napoli, la sentenza di Open Var
Queste le parole di Tommasi a Open Var riguardo il contatto fra Cornet e Vegara:
“Lo step on foot nasce per punire situazioni di imprudenza o vigoria sproporzionata, quindi un intervento duro o in ritardo nella contesa o nello scarico del pallone. Qui c’è una semplice presa di posizione, gli tocca il collo piede, ma è un’azione di dinamica normale calcistica del movimento del difensore che ha diritto di muoversi e spostarsi, non c’è alcuna imprudenza, alcuna punibilità di questa situazione. Si fanno ingannare in Sala VAR dalla prima immagine che può apparire fallosa, ma rivedendola in dinamica c’è ben poco”.
Sui motivi dell’errore, si esprime così:
“In Sala VAR, il VAR Di Bello e l’AVAR Fabbri si fanno attirare dal contato tra i due piedi. In questo caso, è una semplice presa di posizione, un movimento del tutto accidentale di Cornet, non c’è assolutamente fallo. L’On Field Review è errata“.
Rigore Genoa, nessun dubbio per Tommasi: “Chiaro sgambetto”
Riguardo invece al rigore concesso al Genoa all’inizio della gara, Tommasi non vede alcun dubbio:
“Non c’è alcun dubbio, è un chiaro sgambetto in ritardo di Meret su Vitinha, che arriva prima, lo anticipa, ha la disponibilità del pallone, quindi calcio di rigore correttissimo”