Zazzaroni incensa un giocatore del Napoli: c’entra un gesto stupendo che è sfuggito a tutti

Il Napoli ha vinto per 3-2 in casa del Genoa in una gara in cui tanti eventi avversi si sono abbattuti sulla squadra di Conte. Decisivo è stato anche il contributo di Scott McTominay, che ha messo lo zampino in entrambe le reti azzurre prima di lasciare il campo per un problema fisico. Lo scozzese non voleva però abbandonare il campo: un gesto che è piaciuto tantissimo al giornalista Ivan Zazzaroni.

Zazzaroni colpito da McTominay: il motivo

In un post sui suoi canali social, Zazzaroni ha ricoperto di elogi McTominay:

“McTominay ha qualcosa di speciale e non mi riferisco solo alle sue innegabili qualità tecniche. Ha un’adesione al progetto della squadra che è invidiabile. Penso che tutti gli allenatori vorrebbero lavorare con un campione straniero così serio e umile. La volontà di restare in campo dopo l’infortunio, le sue corse compromesse mi hanno davvero colpito”.

Il giornalista si riferisce anche ad un retroscena confermato da Conte nella conferenza post gara. McTominay aveva chiesto infatti al suo allenatore di proseguire anche nella ripresa, nonostante un finale di primo tempo con evidenti problemi fisici. La sua richiesta non era stata ascoltata per evitare risch, ma di certo è un ulteriore esempio dell suo immenso attaccamento alla maglia.