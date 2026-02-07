Conte aggiorna sugli infortuni in conferenza: novità su McTominay, Anguissa e Gilmour

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Genoa-Napoli. L’allenatore ha parlato dei tanti infortuni e della gara espressa dagli azzurri.

Conte svela il dialogo con McTominay

In primis, l’allenatore ha fatto un resconto sulla partita giocata dagli azzurri, con anche una battuta sulla sua 400esima vittoria in carriera accorsa oggi:

“Le 400 vittorie in carriera sono fortuna, io penso di essere un allenatore molto fortunato e poco bravo. Oggi abbiamo fatto tutto noi: andare sotto dopo 30 secondi per un nostro infortunio in un ambiente così ti può ammazzare. Invece abbiamo preso il pallino del gioco, con una sensazione di dominio assoluto. Nel secondo tempo, c’è stato un altro infortunio nostro per il 2-2 e poi siamo rimasti in dieci, ma invece siamo stati molto bravi e ordinati. Non abbiamo mai smesso di pensare di poter fare gol e abbiamo vinto una partita difficile contro un’ottima squadra”.

Sugli infortuni, Conte svela cosa gli ha detto McTominay dopo lo stop:

“Per McTominay non c’è niente di nuovo, da inizio anno ha un problema tendineo fra gluteo e ischeopleurale. Ci sono dei momenti dove si infiamma di più, altri dove i dottori riescono a gestirlo meglio. Il ragazzo mi aveva dato ampia disponibilità per il secondo tempo, mi aveva detto ‘Mister vado avanti, però non mi chiedere di dare strappi’. Io gli ho detto ‘lascia stare’, era meglio avere un giocatore al 100%. Mi auguro possa recuperare da qui a martedì per la Coppa Italia”.

L’aggiornamento su Anguissa e Gilmour

L’allenatore ha anche aggiornato in merito su Anguissa e Gilmour: