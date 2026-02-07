Conte scatenato dopo Genoa-Napoli: aggiorna su McTominay, poi la stoccata alla società

Antonio Conte ha parlato a Dazn al termine di Genoa-Napoli. L’allenatore del Napoli ha detto la sua in una gara sofferta, dove gli azzurri hanno ottenuto tre punti fondamentali nonostnate l’uscita per infortunio di McTominay.
L’aggiornamento su McTominay: “Non abbiamo voluto rischiare”
Conte ha inanzitutto aggiornato sulle condizioni dello scozzese:
“McTominay ha un problema che si porta da inizio anno. Non gli impedisce di giocare, però deve giocare a marce ridotte. Avrebbe anche continuato, ma a fine primo tempo preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che prenderci rischi stupidi, lui è un giocatore fondamentale”.
Sul match, l’allenatore apprezza la reazione della squadra ai tanti imprevisti offerti dal match:
“Sulla partita c’è poco da dire, abbiamo fatto tutto noi. I due gol del Genoa sono infortuni nostri e rialzarsi dopo questi non era semplice. Lo abbiamo sempre fatto, c’è stata l’altra tegola dell’espulsione, ma non abbiamo mai smesso di attaccare. Questa è una squadra mai doma nelle difficoltà: ogni domenica c’è ne sta una, oggi ero curioso di vedere la risposta dopo l’assenza di Di Lorenzo, che era un giocatore importante per noi. La risposta è stata bella da parte di tutti, questi ragazzi stanno buttando il cuore oltre l’ostacolo. Sono contento e orgoglioso, io cerco di aiutarli anche nelle decisioni da prendere”.
Conte pizzica la società: “Bisogna fare delle riflessioni”
Nel finale dell’intervista, Conte pizzica però anche la società in merito alla situazione attuale della rosa:
“Dico sempre ai ragazzi che dobbiamo uscire a testa alta, rendendo orgoglioso il tifoso. Poi diventa comunque difficile…parliamoci chiaro, i giocatori fanno le storie delle vittorie. Quando inizi a non averli, c’è poco da parlare. Sicuramente è una stagione assurda. In questa stagione se siamo tutti intelligenti dovremmo fare delle riflessioni sulla composizione della rosa, sul mercato che abbiamo fatto, che non possiamo attingere al vivaio. Rispetto alle altre squadre abbiamo una rosa ridotta, ci sono mesi gli infortuni di lungo corso come quelli di De Bruyne, Lukaku e Anguissa, che non riesce a recuperare. Complimenti a questi ragazzi che sono cresciuti tanto, così come era cresciuto Ambrosino, che ha preferito andare a giocare in Serie B. Hanno colto l’occasione, possono stare benissimo nella rosa del Napoli. Non possiamo fare molto, dobbiamo raccogliere i cocci. Martedì avremo il Como e vorremo andare avanti in Coppa Italia, speriamo di poter recuperare McTominay”