Conte scatenato dopo Genoa-Napoli: aggiorna su McTominay, poi la stoccata alla società

Antonio Conte ha parlato a Dazn al termine di Genoa-Napoli. L’allenatore del Napoli ha detto la sua in una gara sofferta, dove gli azzurri hanno ottenuto tre punti fondamentali nonostnate l’uscita per infortunio di McTominay.

L’aggiornamento su McTominay: “Non abbiamo voluto rischiare”

Conte ha inanzitutto aggiornato sulle condizioni dello scozzese:

“McTominay ha un problema che si porta da inizio anno. Non gli impedisce di giocare, però deve giocare a marce ridotte. Avrebbe anche continuato, ma a fine primo tempo preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che prenderci rischi stupidi, lui è un giocatore fondamentale”.

Sul match, l’allenatore apprezza la reazione della squadra ai tanti imprevisti offerti dal match:

“Sulla partita c’è poco da dire, abbiamo fatto tutto noi. I due gol del Genoa sono infortuni nostri e rialzarsi dopo questi non era semplice. Lo abbiamo sempre fatto, c’è stata l’altra tegola dell’espulsione, ma non abbiamo mai smesso di attaccare. Questa è una squadra mai doma nelle difficoltà: ogni domenica c’è ne sta una, oggi ero curioso di vedere la risposta dopo l’assenza di Di Lorenzo, che era un giocatore importante per noi. La risposta è stata bella da parte di tutti, questi ragazzi stanno buttando il cuore oltre l’ostacolo. Sono contento e orgoglioso, io cerco di aiutarli anche nelle decisioni da prendere”.

Conte pizzica la società: “Bisogna fare delle riflessioni”

Nel finale dell’intervista, Conte pizzica però anche la società in merito alla situazione attuale della rosa: