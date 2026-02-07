Home ->

Buongiorno da horror: la reazione dopo l’errore e la sostituzione, spunta un gesto di Conte

Buongiorno sbaglia e provoca il gol di Colombo in Genoa-Napoli

Gli errori di Alessandro Buongiorno stanno pesando enormemente per il Napoli nella gara contro il Genoa. Il difensore del Napoli ha prima sbagliato il retropassaggio verso Meret che ha portato al rigore che ha aperto la gara dopo pochi minuti, ma le cose non sono migliorate col proseguo della gara. Nella ripresa, infatti, è arrivato un altro errore in impostazione, che ha comportato il gol del 2-2 siglato da Colombo. Gli istanti immediatamente successivi a questo sono particolarmente simbolici dello spirito dello spogliatoio azzurro.

La reazione di Buongiorno all’errore: l’accaduto

Antonio Conte ha deciso di sostituire Buongiorno dopo questo secondo e importante errore della sua gara, ma non si tratta affatto di una bocciatura. Come riportato da Dazn, l’allenatore ha infatti consolato il suo calciatore con delle parole quasi da padre: “Capita Ale, capita“. Anche Oriali, insieme a lui, ci ha tenuto subito a consolare il giocatore senza fargli pesare l’errore.

La sosituzione, comunque, è una scelta inevitabile in considerazione dello stato mentale del giocatore. Buongiorno era infatti quasi in lacrime dopo l’errore e già in campo hanno provato a consolarlo prima Juan Jesus e poi Spinazzola.

Felice Leopoldo Luongo

