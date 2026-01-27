Napoli, spunta un nuovo nome per la corsia di sinistra: arriva dalla Bundesliga

Il Napoli guarda al mercato con attenzione e inizia a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti per rinforzare la fascia sinistra spunta il nome di Martin Terrier, esterno francese del Bayer Leverkusen. Un’operazione ancora in fase esplorativa, ma che rientra nella strategia del club di alzare il livello qualitativo della rosa. La dirigenza azzurra valuta soluzioni funzionali al progetto tecnico, con l’obiettivo di farsi trovare pronta anche in ambito europeo.

Terrier nel mirino per la corsia sinistra

Il nome di Martin Terrier è finito sul taccuino del Napoli come possibile rinforzo per la fascia sinistra, così come riferito da ‘Il Mattino’. L’esterno del Bayer Leverkusen rappresenta un profilo d’esperienza internazionale.

Il club azzurro ha iniziato a raccogliere informazioni sul giocatore che al Bayer sta trovando meno spazio di quello che si aspettava, valutando costi e margini di manovra, senza affondare ancora il colpo.

Le alternative e le valutazioni del Napoli

Il Napoli non si concentra su un solo profilo. Parallelamente, la dirigenza segue anche altri esterni, mantenendo aperte più piste. Piacciono infatti anche Juanlu e Alisson Santos.

Eppure, l’eventuale arrivo di Terrier risponderebbe anche a una logica europea. Il Napoli vuole costruire una rosa profonda e competitiva, capace di reggere il doppio impegno tra Serie A e coppe. La qualità e l’esperienza restano i criteri guida delle scelte azzurre.