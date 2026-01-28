Mercato Napoli, idea di scambio: nuovo piano per accontentare Conte

Il Napoli proverà a dare animo al mercato fino all’ultimo secondo, magari provando a sfruttare le giuste occasioni. Le cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca ed il possibile addio di Mathias Olivera, il club potrà avere la possibilità di operare anche in entrata rispettando il ‘saldo zero’ al quale dovrà sottostare nel corso dei questa sessione invernale di mercato.

Napoli, ultima idea di mercato: Mazzocchi ai saluti?

Proprio in queste ore è emersa un’ultima volta di mercato che riguarderebbe un possibile scambio da intavolare tra la società azzurra ed il Bologna. Sul piatto dovrebbe finire Pasquale Mazzocchi, giocatore che ha avuto un rendimento altalenante dall’inizio della stagione ad oggi.

Certo, le ultime prestazioni, il grande attaccamento alla maglia e lo spirito di sacrificio sono tutte peculiarità che hanno riavvicinato Mazzocchi alla piazza, ma l’idea di Conte potrebbe essere quella di affidarsi ad un giocatore più vicino a quelle che sono le sue richieste tattiche.

Scambio Napoli-Bologna: si punta Holm, le ultime

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’ultima idea di mercato riguarderebbe uno scambio intavolato tra Napoli e Bologna: da una parte, come detto, proprio Pasquale Mazzocchi che andrebbe così ad interpretare il ruolo di contropartita per arrivare ad Emil Holm.

Il terzino andrebbe a supportare Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra, dando una nuova alternativa ad Antonio Conte. Le prossime ore saranno calde per capire la fattibilità della trattativa.