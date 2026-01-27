Juventus-Napoli ancora nel CAOS: arriva l’annuncio sul rigore negato!

La sfida tra Juventus e Napoli continua a far discutere anche a distanza di ore dal fischio finale. Al centro delle polemiche c’è il contatto in area tra Hojlund e Bremer, episodio che ha acceso il dibattito arbitrale. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la decisione di non assegnare il calcio di rigore non ha convinto il designatore Gianluca Rocchi. Una valutazione pesante, che ha portato alla bocciatura dell’arbitro Mariani e del VAR Doveri.

Rocchi contrariato per la scelta arbitrale

La gestione dell’episodio chiave di Juventus-Napoli non è stata apprezzata dai vertici arbitrali. Gianluca Rocchi non ha condiviso la decisione presa in campo da Mariani, supportata al VAR da Doveri.

Secondo quanto emerso, il designatore si aspettava un intervento diverso, soprattutto alla luce delle immagini disponibili. Il contatto tra Hojlund e Bremer è stato giudicato sufficiente per l’assegnazione del rigore.

Il contatto Hojlund-Bremer e il mancato rigore

L’episodio contestato riguarda il duello in area tra Hojlund e Bremer, con il difensore della Juventus che interviene in modo deciso. Per Rocchi, la dinamica dell’azione era chiara. Tanto come, come annunciato dal quotidiano, il designatore avrebbe sottolineato che:

“Era rigore“

La mancata chiamata del VAR ha inciso sul giudizio finale. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Rocchi avrebbe gradito una revisione al monitor. Per il Napoli resta l’amarezza per un rigore ritenuto evidente.