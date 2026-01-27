Napoli, l’esterno ha detto sì: cosa manca per chiudere subito

Il Napoli intensifica i contatti per Alisson Santos: l’esterno ha già accettato la proposta azzurra, ed è pronto a firmare un contratto valido fino al 2031. Resta da convincere, però, lo Sporting Lisbona: al momento non c’è intesa sulla formula e sulle cifre.

Napoli, Alisson Santos ha accettato

Come riportato da Nicolò Schira su X, il Napoli ha trovato l’accordo con Alisson Santos, esterno dello Sporting Lisbona che non sta trovando continuità in Portogallo. Gli azzurri hanno avanzato una proposta di contratto che legherebbe Santos e il club partenopeo fino al 2031.

Lo Sporting, però, non ha ancora avallato la cessione: la formula suggerita da Manna è quella del prestito con opzione d’acquisto. I portoghesi, invece, contano di chiudere per una vendita a titolo definitivo, anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto nella prossima sessione di mercato.

Chi è Alisson Santos

Classe 2002, Alisson ha collezionato 29 presenze in questa stagione, condite da due reti in Champions League. Lo Sporting l’ha acquistato la scorsa estate per soli 2 milioni di euro, ma per il portoghese trovare spazio non è semplicissimo: nel suo ruolo c’è tanta concorrenza, e il ventitreenne non ha mai davvero brillato in maglia biancoverde.

Intanto, il Napoli continua a monitorarlo: l’accordo c’è, ma fino a quando non daranno il via libera da Lisbona la trattativa resta in stallo. Il tempo stringe, e gli azzurri devono muoversi: servono rinforzi immediati, specialmente dopo le ultime notizie dall’infermeria.