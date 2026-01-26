Novità Anguissa, Sky Sport rivela sulle condizioni del camerunense

Arrivano novità, seppur va detto poco rassicuranti, riguardo le condizioni di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense manca dai campi di calcio da ormai circa 3 mesi, e il suo recupero dovrebbe essere a buon punto e il suo ritorno in campo vicino. Da Sky Sport però non arrivano buone notizie sulle condizioni del calciatore.
Le condizioni di Anguissa, Sky rivela: “Non ci sarà col Chelsea”
Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha rivelato novità riguardanti le condizioni di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli non ci sarà sicuramente col Chelsea, ma non si ha al momento un ritorno preciso.
“Grande punto interrogati sulle condizioni di Anguissa, che non sarà a disposizione per la gara contro il Chelsea. La sua lombalgia viene valutata giorno per giorno“.
Grande incertezza, dunque, sul ritorno in campo del centrocampista, che manca dal 9 novembre 2025 in trasferta contro il Bologna. Non certamente una buona notizia, considerando i tanti infortuni dei partenopei in questa fase.