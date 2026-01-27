Napoli-Chelsea, cattive notizie: annuncio di Conte su Anguissa! Poi la bordata a Spalletti

Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Napoli-Chelsea, subito dopo Scott McTominay in conferenza stampa, e ha fatto il punto sugli infortuni ma non solo. Il tecnico ha parlato nello specifico di Anguissa e di una frase pronunciata da Luciano Spalletti dopo Juventus-Napoli. Il mister ci è andato già pesante! Di seguito le sue dichiarazioni.

Conte in conferenza alla vigilia di Napoli-Chelsea

Antonio Conte, in conferenza stampa, ha dichiarato:

“Al peggio non c’è mai fine. Al tempo stesso bisogna essere ottimisti, ma non si possono prevedere situazioni ancora peggiore. Il nostro compito è quello di essere effettivi quando le situazioni non vanno per il gesto giusto. Quando il vento tira nella giusta direzione navigare è facile per tutti. Quando è contrario ci sono onde alte, e allora devi essere bravo”.

Su Anguissa:

“Quando tornerà Anguissa? Ha allungato i tempi di recupero con una problematica alla schiena, io le idee ce l’ho. Poi però serve vedere chi gioca, gli effettivi che possono andare in campo. Siamo gli stessi che c’erano con Sassuolo e Juventus, quello che ci auguriamo è che qualcuno possa uscire dall’infermeria. Penso a Gilmour e allo stesso Frank, poi c’è Rrahmani che ha una cosa di poco conto e Politano che ha avuto un problema all’adduttore”.

Poi la ‘bordata’ a Spalletti che non è passata insosservata: