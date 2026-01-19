Napoli, che ‘doccia fredda’ per Lang! Parole nettissime in diretta

L’addio di Noa Lang dopo mezza stagione vissuta con la maglia del Napoli addosso continua a far discutere. C’è chi punta il dito verso la dirigenza, rea di aver puntato sul profilo sbagliato per il momento vissuto dal club, e chi lo fa con Antonio Conte, che non avrebbe sufficientemente valorizzato l’olandese. Buona parte dell’opinione pubblica valuta invece quanto dimostrato dal classe 1999 in questi mesi in azzurro: tra le voci più critiche emerge quella di Gianluca Gifuni, che ha dato il proprio parere sulla partenza del calciatore.

Il rendimento di Lang sotto i riflettori: opinione senza mezze misure

Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda sul canale Televomero, Gianluca Gifuni ha fornito il suo punto di vista sulle ultime novità in casa Napoli, specialmente quelle emerse dopo gli ultimi aggiornamenti di calciomercato. il giornalista ha criticato duramente Noa Lang e la sua attitudine in campo:

“Per me Lang è tutto fumo e niente arrosto. Ci sarà un motivo se loro vogliono cederlo dopo sei mesi. Magari l’anno prossimo torna qui Lang ed è candidato al Pallone d’Oro, ma al momento è poco efficace e poco utile alla squadra. In due partite Vergara ha fatto più di Lang in tutta la stagione“.

Gifuni si è poi espresso sui profili che servirebbero a questo Napoli nei giorni di calciomercato che rimangono:

“Il Napoli ha bisogno di due giocatori che siano utili adesso e non tra diverse gare. Servono giocatori pronti e allo stesso tempo io credo che se deve arrivare Maldini al posto di Lang preferisco tenere Lang“.

Poco entusiasmo dunque riguardo al nome di Maldini, che nelle ultime ore si sta ritagliando il suo posto nelle discussioni intorno al club partenopeo.

Lang lascia il Napoli: Manna pronto a reinvestire

La partenza di Lang consente al Napoli di avere maggiore margine di operazione per trovare il rinforzo giusto in zona offensiva. Gli infortuni e lo scarso rendimento di alcuni nuovi arrivati non hanno agevolato la situazione, motivo che porta il direttore sportivo Giovanni Manna a guardarsi intorno.

Cedendo l’olandese, il Napoli incasserà subito 2 milioni di euro per il prestito oneroso, mentre poi toccherà al Galatasaray decidere se attivare o meno la possibilità di riscatto del cartellino a fine stagione per una cifra che si aggira intorno ai 26-27 milioni di euro.