Noa Lang, non ci sono più dubbi! Il Napoli ha preso una decisione: i dettagli e le cifre

Nelle ultime settimane le voci di mercato intorno a Noa Lang sono diventate gradualmente sempre più intense, con il calciatore che appariva ormai prossimo all’addio al Napoli dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Il pressing da parte del Galatasaray, tornato ancora una volta a bussare alla porta dei partenopei, è infine risultato determinante: l’olandese è pronto ad una nuova avventura, con il club azzurro che è sul punto di definire la cessione.

Futuro Noa Lang, adesso ci siamo: gli aggiornamenti non lasciano dubbi

Dopo un messaggio iniziale che sembrava allontanare ogni voce legata al possibile trasferimento, Noa Lang è finito nella rete del mercato invernale. Il calciatore nato nel 1999 era sbarcato in azzurro appena lo scorso luglio, quando il DS Manna lo prelevò dal PSV per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Adesso però la sua situazione sembra essere cambiata del tutto. Come riportato da Fabrizio Romano nel corso dell’ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, per Noa Lang si spalancano le porte del Galatasaray.

L’olandese andrà in Turchia sulla base di un’operazione che l’esperto di mercato ritiene virtualmente chiusa: si tratta di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 26-27 milioni di euro.

Tali cifre, in caso di attivazione della clausola da parte del club turco, consentirebbe al Napoli di rientrare interamente della spesa compiuta in estate, che prevede anche il versamento al PSV del 10% sulla futura rivendita.

Lang lascia il Napoli: contratto stellare per l’olandese

A sostenere il lavoro del club acquirente nel convincere il calciatore ha contribuito sicuramente la ricca proposta che il Galatasaray ha messo sul tavolo.

Per strappare l’ok decisivo infatti, il club turco ha offerto un ingaggio da oltre 4 milioni di euro, cifre sicuramente migliori di quelle percepite in azzurro.

L’operazione Lang consentirà quindi al Napoli di fiondarsi su nuovi obiettivi, con la speranza di poter trovare il profilo ideale al calcio di Antonio Conte.