Conte in conferenza: “Noi in un tour de force assurdo!”, poi l’annuncio su Lukaku e non solo!

Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per affrontare in Champions League il Copenhagen in una gara che sarà tutt’altro che semplice. Le parole del mister in conferenza stampa sono state chiare: di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Conte in conferenza stampa alla vigilia di Copenaghen-Napoli

Così, Conte ha parlato in conferenza:

“Il discorso è stato molto chiaro con i ragazzi. Cerchiamo di concentrarci su chi c’è, cerchiamo di trovare sempre delle soluzioni. Inevitabilmente devi cambiare qualcosina, nell’ultima partita abbiamo perso sia Politano che Rrahmani, anche Neres continua ad avere questo problema alla caviglia che non stiamo riuscendo a risolvere. Dobbiamo trovare le soluzioni senza piangerci addosso, concentriamoci su di noi e su quello che possiamo cambiare e fare bene”.

Sul calendario e l’ultimo periodo:

“Veniamo da un tour de force assurdo, giochiamo ogni tre giorni, questa mi sa che è la quarta partita in 9 giorni. Questa è una cosa assurda, anche chi fa il calendario dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e capire che si sottopongono i calciatori a stress fisici e mentali molto dispendiosi. Quindi ci concentriamo su di noi cercando di fare del nostro meglio”.

Su Lukaku:

“Romelu è da due giorni che si è inserito con noi. Non so se ha un minuto, cinque o sette minuti… Si sta allenando con la squadra a ritmi più intensi, serve pazienza. Quando sarà pronto darà il suo contributo, è già importante che sia qui con noi. Se ci fosse bisogno di lui per pochi minuti, ma non pensate che disponibilità ci possa essere da parte sua”.

Più in generale sull’attacco, non è mancata una frecciata in piena regola:

“L’importante è fare gol, è relativo chi lo fa. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, facciamo gol e questa è la cosa importante. E poi di attaccante ce n’è uno“.

Infine, su Hojlund: