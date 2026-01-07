Retroscena Conte: è successo tutto durante Napoli-Verona al Maradona

Antonio Conte è stato protagonista di un momento concitato a bordocampo durante Napoli-Verona, dopo il gol segnato da Giovanni Di Lorenzo. Il tecnico ha reagito urlando “Annullateci anche questo”, mentre si dirigeva verso il quarto uomo. Federico Sala, giornalista di ‘DAZN’, ha raccontato il retroscena dell’episodio, svelando le parole di Conte dovute all’annullamento dei due gol precedenti segnati da Hojlund e McTominay.

La reazione di Conte a bordocampo

Il gol di Giovanni Di Lorenzo in Napoli-Verona ha portato i partenopei al pareggio ma anche alla reazione di Conte che non è passata inosservata.

Il tecnico del Napoli, visibilmente furioso, ha esclamato ad alta voce: “Annullateci anche questo!”. La sua reazione, ripresa dalle telecamere, ha rivelato l’intensità del momento, con l’allenatore che ha manifestato la propria frustrazione nei confronti delle decisioni arbitrali precedenti alla rete del capitano azzurro.

Come raccontato quindi dal giornalista di ‘DAZN’: