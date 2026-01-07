Retroscena Conte: è successo tutto durante Napoli-Verona al Maradona

Antonio Conte è stato protagonista di un momento concitato a bordocampo durante Napoli-Verona, dopo il gol segnato da Giovanni Di Lorenzo. Il tecnico ha reagito urlando “Annullateci anche questo”, mentre si dirigeva verso il quarto uomo. Federico Sala, giornalista di ‘DAZN’, ha raccontato il retroscena dell’episodio, svelando le parole di Conte dovute all’annullamento dei due gol precedenti segnati da Hojlund e McTominay.
La reazione di Conte a bordocampo
Il gol di Giovanni Di Lorenzo in Napoli-Verona ha portato i partenopei al pareggio ma anche alla reazione di Conte che non è passata inosservata.
Il tecnico del Napoli, visibilmente furioso, ha esclamato ad alta voce: “Annullateci anche questo!”. La sua reazione, ripresa dalle telecamere, ha rivelato l’intensità del momento, con l’allenatore che ha manifestato la propria frustrazione nei confronti delle decisioni arbitrali precedenti alla rete del capitano azzurro.
Come raccontato quindi dal giornalista di ‘DAZN’:
“Al gol di Di Lorenzo, Conte è entrato in campo per esultare con la sua squadra e per chiedere testa ai suoi giocatori. Poi si è girato verso il quarto uomo e gli ha urlato due volte ‘Annullate anche questo, annullate anche questo!’. Il tecnico si è diretto verso il quarto uomo con la solita carica emotiva, con la solita frustrazione che spesso scaturisce da momenti come questi”